Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2023 16:57  [38] Нижегородцам рассказали, как бесплатно отправить посылку участникам СВО
01 августа 2023 16:40  [66] Приложения ряда российских банков стали недоступны в Google Play
01 августа 2023 16:26  [76] Нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ
01 августа 2023 16:09  [96] Сезон охоты на медведя открылся в Нижегородской области 1 августа
01 августа 2023 15:28  [135] Два общественных пространства открылись в Московском районе Нижнего Новгорода после благоустройства
01 августа 2023 15:13  [140] Дмитрий Краснов вручил дипломы выпускникам Нижегородской академии МВД России
01 августа 2023 14:42  [144] Участник СВО из Нижегородской области: "Победа будет за нами, в этом никто не сомневается"
01 августа 2023 13:40  [155] Дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО
01 августа 2023 13:18  [179] Две нижегородки заключили военный контракт для участия в СВО
01 августа 2023 12:53  [194] Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе
Общество

Нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ

01 августа 2023 16:26  [76] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В преддверии Дня ВДВ в Штабе общественной поддержки прошел Урок мужества. На встрече нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ, провели мастер-класс по сборке автомата Калашникова.

Среди участников – председатель Нижегородского Союза десантников Сергей Патлань. Награжден двумя государственными наградами – орденом "За службу Родине" и медалью "За отвагу". За 10 лет службы был в Афганистане, принимал участие в ряде чрезвычайных конфликтов на территории бывшего СССР.

"Я служил в 345 отдельном парашютно-десантном полку города Баграма, который стал прообразом героев фильма "9 рота". Мы вели крупные боевые действия против банд-формирований. Полк успешно справился с задачей", - рассказал Сергей Патлань. 

По его словам, он совершил 57 прыжков. "Каждый из них имеет свою особенность. Были прыжки, когда было очень страшно – при сильном ветре", - отметил Сергей Патлань. 

"Я занимаюсь в военно-патриотическом центре, где нас учат собирать и разбирать автомат, метать ножи, проводят много спортивных соревнований. С детства была мечта – стать десантником, таким же сильным и мужественным, как сегодняшние герои. Никто, кроме нас", - поделился впечатлениями один из участников встречи Алексей Борисов.

"Люблю узнавать новое об истории нашей страны, нашей армии. Мечтаю прыгнуть с парашютом. ВДВ – это бесстрашные ребята, которые делают мир во всем мире", - добавил юнармеец Андрей Уваров.

Завершением стало совместное исполнение гимна всех десантников "Синева" и чаепитие с тематическим тортом "С днем ВДВ".

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВДВ Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph