Нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В преддверии Дня ВДВ в Штабе общественной поддержки прошел Урок мужества. На встрече нижегородские десантники рассказали о своей службе в ВДВ, провели мастер-класс по сборке автомата Калашникова.

Среди участников – председатель Нижегородского Союза десантников Сергей Патлань. Награжден двумя государственными наградами – орденом "За службу Родине" и медалью "За отвагу". За 10 лет службы был в Афганистане, принимал участие в ряде чрезвычайных конфликтов на территории бывшего СССР.

"Я служил в 345 отдельном парашютно-десантном полку города Баграма, который стал прообразом героев фильма "9 рота". Мы вели крупные боевые действия против банд-формирований. Полк успешно справился с задачей", - рассказал Сергей Патлань.

По его словам, он совершил 57 прыжков. "Каждый из них имеет свою особенность. Были прыжки, когда было очень страшно – при сильном ветре", - отметил Сергей Патлань.

"Я занимаюсь в военно-патриотическом центре, где нас учат собирать и разбирать автомат, метать ножи, проводят много спортивных соревнований. С детства была мечта – стать десантником, таким же сильным и мужественным, как сегодняшние герои. Никто, кроме нас", - поделился впечатлениями один из участников встречи Алексей Борисов.

"Люблю узнавать новое об истории нашей страны, нашей армии. Мечтаю прыгнуть с парашютом. ВДВ – это бесстрашные ребята, которые делают мир во всем мире", - добавил юнармеец Андрей Уваров.

Завершением стало совместное исполнение гимна всех десантников "Синева" и чаепитие с тематическим тортом "С днем ВДВ".

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".