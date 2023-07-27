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Экономика

Достижения цифровой трансформации строительной отрасли Нижегородской области отметили на федеральном уровне

01 августа 2023 17:22  [94] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов совместно с представителями министерства строительства, министерства градостроительной деятельности и развития агломерации и министерства цифрового развития региона провел рабочее совещание с советником министра строительства и ЖКХ России, заместителем руководителя центра компетенций департамента строительства Москвы Еленой Звонаревой.

Участники рассматривали вопросы цифровизации строительной отрасли: внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика (ИСУП) на территории Нижегородской области и перевод исполнительной документации в электронный вид.

ИСУП –  единый сервис для хранения, обработки и аналитики информации об объектах капитального строительства для всех заинтересованных участников. Система позволяет перевести порядка 80% документов отрасли в цифровой формат, а также автоматизировать управление строительными проектами и облегчить взаимодействие с подрядчиками.

Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров, где ведется масштабная работа по созданию цифровой вертикали строительной отрасли. Кроме ИСУП, в ее состав входят государственная информационная система градостроительной деятельности (ГИСОГД), единая цифровая платформа экспертизы (ЕЦПЭ), информсистема органов государственного строительного надзора (ИС ГСН), а также внешние информсистемы проектной/подрядной/эксплуатирующей организаций (ВИС). Опыт Нижегородской области в данном направлении уже был оценен на федеральном уровне: в 2022 году нижегородская ГИСОГД заняла второе место в рейтинге открытых систем пространственных данных страны.

По словам Елены Звонаревой, Нижегородская область входит в число передовых регионов, где осознают важность динамичной работы по цифровизации строительства.

"Нижегородская область – один из первых регионов – участников пилотного проекта Минстроя России. Мы совместно с регионом выстроили подходы и опробовали новый инструментарий. Мы понимаем загрузку строительного блока и крайне признательны всем тем, кто смело вместе с нами пошел на этот эксперимент. ИСУП позволяет формировать сводную аналитику (дашборды) о строительных проектах. На ее основе региональные власти будут принимать управленческие решения", - отметила советник главы Минстроя РФ.

Федеральные власти не раз подчеркивали, что ИСУП – динамически настраиваемая и адаптивная система, чутко реагирующая на внешние изменения. Важно, что стратегия ее развития предусматривает оперативную доработку с учетом потребностей регионов. Последнее особо ценится в Нижегородской области. Напомним, что 21 марта 2023 года в целях внедрения ИСУП между ФАУ "Роскапстрой" и региональным правительством был заключен лицензионный договор передачи неисключительных прав использования на программу для ЭВМ.

"Внедрение ИСУП позволит нам применять комплексное решение по управлению строительными проектами для государственных и муниципальных заказчиков в сфере строительства, обеспечив повышение эффективности строительной отрасли в регионе, задав стандарт аналитики и мониторинга этапов жизненного цикла объектов строительства, в том числе в части ведения информационной модели, что, в конечном счете, должно привести к сокращению "бумажной" работы и экономии средств и трудозатрат на стадии строительного цикла и эксплуатации объекта. Ожидаем, что до конца текущего года ИСУП будет интегрирован с федеральными информационными системами финансово-бюджетной сферы и контрактации – системой "Электронный бюджет" и единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)", - сказал Сергей Морозов.

Кроме того, с 1 октября 2023 года в Нижегородской области электронный формат полностью вытеснит "бумагу" при формировании и ведении исполнительной документации. Прежде приходилось дублировать документы на бумажном носителе. Это станет еще одним "кирпичиком" в деле совершенствования цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов в едином информационном пространстве.

Нововведение будет распространяться на объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств.

"Коллеги из Минстроя России и Центра компетенций департамента строительства города Москвы оказывают нам постоянную методическую и консультационную поддержку. В настоящий момент мы работаем непосредственно над внедрением ИСУП в регионе и разрабатываем соответствующие правовые нормативные акты. Большая работа была проведена в Москве и Санкт-Петербурге, теперь мы можем тиражировать накопленную методологию в нашем регионе с учетом его особенностей", – заключил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Ранее сообщалось, что проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года.

 

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Теги:
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