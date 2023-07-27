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Общество

Движение транспорта временно приостановят на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде

01 августа 2023 17:42  [53] Общество

С 20.00 4 августа до 8.00 7 августа будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Пожарского напротив дома №1 на ул. Большая Покровская. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыкова Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта на улице Акимова изменится с 8 июля до 4 августа.

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Теги:
Транспорт
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