Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском водоканале.

Напомним, фонтаны в Нижнем Новгороде традиционно перестают работать в день ВДВ, который празднуется 2 августа.

Так, в прошлом году двадцать нижегородских фонтанов были отключены для проведения профилактических работ.

Специалисты проверяют состояние гидроизолирующих покрытий, герметизирующих элементов, запорной арматуры, форсунок, электротехнического и прочего оборудования.

В этом году отключены будут более 20 муниципальных фонтанов.

Также 2 августа 2022 года на профилактику в парке "Швейцария" были закрыты "сухой" фонтан в детском парке и большой около планетария.