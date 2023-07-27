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Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском водоканале.
Напомним, фонтаны в Нижнем Новгороде традиционно перестают работать в день ВДВ, который празднуется 2 августа.
Так, в прошлом году двадцать нижегородских фонтанов были отключены для проведения профилактических работ.
Специалисты проверяют состояние гидроизолирующих покрытий, герметизирующих элементов, запорной арматуры, форсунок, электротехнического и прочего оборудования.
В этом году отключены будут более 20 муниципальных фонтанов.
Также 2 августа 2022 года на профилактику в парке "Швейцария" были закрыты "сухой" фонтан в детском парке и большой около планетария.
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