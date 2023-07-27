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Общество

Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа

01 августа 2023 18:08  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фонтан на площади Минина и Пожарского не будет работать 2 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском водоканале.

Напомним, фонтаны в Нижнем Новгороде традиционно перестают работать в день ВДВ, который празднуется 2 августа.

Так, в прошлом году двадцать нижегородских фонтанов были отключены для проведения профилактических работ.

Специалисты проверяют состояние гидроизолирующих покрытий, герметизирующих элементов, запорной арматуры, форсунок, электротехнического и прочего оборудования. 

В этом году отключены будут более 20 муниципальных фонтанов.

Также 2 августа 2022 года на профилактику в парке "Швейцария" были закрыты "сухой" фонтан в детском парке и большой около планетария.

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Теги:
Фонтаны
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