Кинопоказы под открытым небом в августе
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
01 августа 2023 19:07  [92] Дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту
01 августа 2023 15:02  [232] Новое объединение социальных предпринимателей создано в Нижегородской области
01 августа 2023 11:18  [269] ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области продолжает приём заявок на конкурс социальных и культурных проектов
01 августа 2023 09:54  [274] Импортозамещающие присадки для антифризов будет производить новый резидент ОЭЗ "Кулибин"
31 июля 2023 18:27  [385] Нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023"
31 июля 2023 17:36  [315] Производителей и продавцов табака будут сажать в тюрьму при отсутствии лицензии
31 июля 2023 13:04  [325] Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизирует котельную поселка Волжский
28 июля 2023 14:04  [555] Онлайн-сервис по подбору счетчиков газа стал доступен на сайте АПЗ
28 июля 2023 12:58  [672] Земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области
28 июля 2023 11:56  [578] "ТНС энерго НН" опубликовал антирейтинг нижегородских управляющих компаний
Бизнес

Дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту

01 августа 2023 19:07  [92] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Синтез-ПКЖ" из Дзержинска подвели итоги внедрения на производстве инструментов национального проекта "Производительность труда".

Компания является единственным производителем порошков карбонильного железа в России и странах СНГ. Продукция используется во многих отраслях, в частности, в металлургии, электронике и фармацевтике (при производстве красок, полимеров, магнитов, электробатарей, лекарств и другой продукции).

"Городской округ Дзержинск находится в лидерах по количеству участников нацпроекта, там бережливые технологии внедряет более 20 компаний. Недавно специалисты РЦК подвели итоги работы в одной из них - ООО "Синтез-ПКЖ". Благодаря внедрению инструментов нацпроекта "Производительность труда" удалось увеличить выработку на 10 процентов и ускорить работу на 13 процентов. Кроме того, эксперты обучили 15 сотрудников компании, а также сертифицировали двух внутренних тренеров", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам руководителя регионального центра компетенций Романа Рензина, в качестве пилотного участка на предприятии было выбрано отделение газогенерации.

"Основными направлениями улучшений в компании стали сокращение времени на поиск, ожидание и дополнительную обработку материалов. Для того чтобы минимизировать издержки, были сформированы стандарты работы, на рабочих местах сотрудников внедрена система 5C*. Кроме того, мы запустили программу "Фабрика идей". Она направлена на вовлечение сотрудников в улучшение работы и реализацию механизмов, позволяющих повысить эффективность производства и снизить потери", - сообщил Роман Рензин.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда» можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 231 предприятие региона.

Ранее сообщалось, что выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph