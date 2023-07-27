Дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Синтез-ПКЖ" из Дзержинска подвели итоги внедрения на производстве инструментов национального проекта "Производительность труда".

Компания является единственным производителем порошков карбонильного железа в России и странах СНГ. Продукция используется во многих отраслях, в частности, в металлургии, электронике и фармацевтике (при производстве красок, полимеров, магнитов, электробатарей, лекарств и другой продукции).

"Городской округ Дзержинск находится в лидерах по количеству участников нацпроекта, там бережливые технологии внедряет более 20 компаний. Недавно специалисты РЦК подвели итоги работы в одной из них - ООО "Синтез-ПКЖ". Благодаря внедрению инструментов нацпроекта "Производительность труда" удалось увеличить выработку на 10 процентов и ускорить работу на 13 процентов. Кроме того, эксперты обучили 15 сотрудников компании, а также сертифицировали двух внутренних тренеров", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам руководителя регионального центра компетенций Романа Рензина, в качестве пилотного участка на предприятии было выбрано отделение газогенерации.

"Основными направлениями улучшений в компании стали сокращение времени на поиск, ожидание и дополнительную обработку материалов. Для того чтобы минимизировать издержки, были сформированы стандарты работы, на рабочих местах сотрудников внедрена система 5C*. Кроме того, мы запустили программу "Фабрика идей". Она направлена на вовлечение сотрудников в улучшение работы и реализацию механизмов, позволяющих повысить эффективность производства и снизить потери", - сообщил Роман Рензин.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда» можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 231 предприятие региона.

Ранее сообщалось, что выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту.