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Общество

Регистрация на экологическую акцию "360" стартовала в Нижнем Новгороде

01 августа 2023 18:28  [47] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

В Нижнем Новгороде 1 августа открылась регистрация для нижегородцев на масштабный волонтерский проект "360" от энергохолдинга Эн+. Главная цель проекта ― защита заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий.
 
Акция по уборке и сортировке мусора состоится 19 августа в Нижнем Новгороде, Иркутске, Братске Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и на берегу Байкала в Бурятии. 27 августа к проекту присоединятся жители поселка Красный Чикой в Читинской области и жители Тулуна и Черемхово из Иркутской области. 
 
Также, в Нижнем Новгороде около 100 человек выйдут на уборку Пермяковского озера - одного из красивейших мест отдыха Автозаводского района. Участники экомероприятия помогут расчистить территорию вдоль озера, его берега и поверхность воды от скопившегося мусора.
 
"Мы приглашаем всех неравнодушных горожан принять участие в экологической акции. Важно, что в этом году проект "360" пройдет в День города и благоустройство Пермяковского озера станет своего рода подарком и городу, и его горожанам от экоактивистов проекта "360", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
 
За 13 лет в проекте приняли участие более 153 тысяч волонтеров, они убрали более 4 тысяч тонн мусора в разных регионах России, в том числе на Байкале.
 
Проект "360" - часть комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс" и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. Подобный подход обозначен основателем компании Олегом Дерипаска, постоянно акцентирующий внимание на важности проявления заботы о природе. За 12 лет проект приобрел характер масштабного движения, меняющего отношение людей к окружающему миру в сторону экологизации.

 

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Теги:
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