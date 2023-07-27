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Общество

Спикер ЗСНО Евгений Люлин принял участие в торжествах в честь преподобного Серафима Саровского в Дивееве

01 августа 2023 18:37  [106] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

"Дивеево – центр силы, единения, православия, духовенства, России. Сегодня здесь собрались паломники, чтобы поклониться преподобному Серафиму Саровскому, который посвятил свою жизнь служению людям. Он молился за каждого, исцелял и освобождал от душевных терзаний очень многих людей. Это всенародный святой, заступник и защитник каждого человека, Нижегородской области и всей России!", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин на торжествах в честь преподобного Серафима Саровского в Дивееве.

"Ровно 120 лет назад на канонизацию батюшки Серафима в маленьком селе Дивеево собрались 300 тысяч паломников со всего православного мира! И сегодня мы снова видим, как сюда приехали люди со всей России и многих зарубежных стран, чтобы поклониться и помолиться этому святому. Паломники приносят на нашу нижегородскую землю столько положительной энергетики, что это благотворно влияет на всех нас и на развитие региона. Это замечательный праздник единения и духовного подъема. На торжества прибыл глава Русской церкви патриарх Кирилл. Для нас, нижегородцев, это большое счастье, великая честь, но в то же время и огромная ответственность!", - отметил председатель Законодательного Собрания.

"На протяжении всей нашей истории было много желающих уничтожить Россию. 120 лет назад была предпринята попытка убить императора Николая II, ехавшего с торжеств в честь канонизации Серафима Саровского. Но заговор был раскрыт. Сегодня мы видим, что заговор уже против всей России! Мы переживаем сложнейший период, запад пытается разобщить нас и подорвать нашу веру. Но враги стараются зря! Наш народ сплочен и един. То, что сегодня происходит в Дивеево, подтверждает это. Все нападки на нашу страну всегда будут разбиваться о простые, светлые истины православной духовности, которым учит нас святой преподобный Серафим Саровский", - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Дивеевский район Евгений Люлин Законодательное собрание
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