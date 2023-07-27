Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

1 августа 2023 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Он возглавил служение Божественной литургии под открытым небом, на площади перед Преображенским собором монастыря, у раки с мощами преподобного Серафима, по сложившейся традиции принесенными перед началом богослужения из Троицкого собора.

Святейший Владыка обратился со словами благодарности к митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию: «Хотел бы еще раз выразить благодарность Его Высокопреосвященству владыке митрополиту за его труды на знаменитой, достойной, исторической нижегородской кафедре, за его очень многочисленные добрые дела, с которыми я имел возможность, в том числе вчера, ознакомиться. Дай Бог, чтобы и дальше всесторонне развивалась церковная жизнь на этой благодатной Серафимовской земле».

На богослужении присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Дивеево – одно из наиболее популярных паломнических направлений. Десятки тысяч людей приезжают сюда, чтобы поклониться мощам Серафима Саровского, пройти по Канавке, увидеть красоту этих мест. Нам важно было создать для них комфортные условия. Много работы уже проделано в рамках кластера "Арзамас — Дивеево — Саров". Построены объездные пути для транспорта, реализованы важнейшие проекты благоустройства, проведено обновление инженерной инфраструктуры. Благодаря активной деятельности митрополита возрождаются святыни обители. Вскоре будет построена трасса М-12, что даст дополнительные возможности для привлечения гостей. Дивеево важно для всего нашего региона", - отметил Глеб Никитин.

В этом году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского.

"Дивеевские торжества вновь объединили тысячи верующих, особенно приятно видеть, что в их числе много молодёжи. Это ещё раз доказывает, что духовное единение сейчас особенно важно. Мы уделяем большое внимание развитию кластера "Арзамас — Дивеево — Саров". Вопросы поддержки кластера регулярно рассматриваются на заседаниях регионального парламента и профильных комитетов. На строительных площадках в Арзамасе также проходят выездные совещания с участием наших депутатов и подрядчиков, оперативно решаются возникающие вопросы", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, что 30 июля 2023 года в Арзамасе по окончании Божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии, митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.