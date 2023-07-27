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Общество

Олег Лавричев: "Воздушно-десантные войска всегда считались элитой отечественных вооруженных сил"

02 августа 2023 09:06  [31] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричев направил в адрес воинов-десантников и ветеранов ВДВ своё поздравление с 93-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск.

"Вы – наша гордость, пример истинного патриотизма, чести и крепкого воинского братства! Воздушно-десантные войска всегда считались элитой отечественных вооруженных сил, одним из самых передовых, сильнейших и эффективных родов войск, стоящих на страже национальных интересов государства", - подчеркнул спикер Гордумы.

"Десантники славятся своим профессионализмом, мужеством и отвагой. Именно им доверяют сложнейшие боевые задачи, выполнение которых под силу только людям особой закалки, выдержки и бесконечной преданности Родине.

За почти вековую историю существования ВДВ десантники не раз доказывали свою незаменимость в бою – во время Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Сегодня военнослужащие данного формирования ведут борьбу с неонацистами в зоне проведения специальной военной операции" - сказал депутат.

"От души желаю всем, кто посвятил свою жизнь службе в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!" - пожелал в заключение Олег Лавричев

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Теги:
ВДВ Олег Лавричев Праздники
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