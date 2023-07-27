Электричество точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 2 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 2 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 будут обесточены дома и административные здания на ул. Ванеева, 141-169 (нечет.); на ул. Кузнечихинской и ул. Молдавской - полностью.

С 8:00 до 18:00 без света останутся несколько жилых домов по адресам: ул. Чукотская, 3; ул. Бекетов, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82; ул. Головнина, 39; ул. Норвежская - полностью; ул. Проломная, 35, 37, 39, 41, 43.

С 9:00 до 11:00 электропитание не будет подаваться на ул. Заярскую, ул. Четверикова, а также в 16-квартирный дом на ул. Шорина, 13.

С 9:00 до 17:00 электричество будет отключено в многоквартирных домах на ул. Моховой, 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а; ул. Юбилейной, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21.

С 9:00 до 18:00 без света останутся панельки на ул. Бориса Корнилова, 4, 6/1; ул. Полтавской, 47, 47а; ул. Республиканской, 31, 33, 35, 35а, 37.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 электричество отключат на ул. Алексеевской в домах № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 27; ул. Б. Покровской, 20Б, 22, 21/5; ул. Грузинской, 28, 30, 30А; ул. Октябрьской, 9, 9Б, 11Б, 11, 13, 13Б.

С 9:00 до 18:00 света не будет по адресам: 3-я Ямская ул., 7, 9; ул. Большая Перекрёстная, 9 (детский сад №135).

С 14:00 до 15:00 отключения электричества запланированы на ул. Родионова, 13, 15, 15а, 17, 17, 52, 15/1, 17/1, 17/2, 17/4.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены несколько частных довом на ул. Линдовской: № 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Анатолия Григорьева, 6, 9, 15.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 отключение электричества будет производиться на ул. Пермякова, в домах № 14,16,18.