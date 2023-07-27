Нижегородский филиал "Т Плюс" провел ежегодный "Открытый урок" Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 1 августа провел ежегодную социальную акцию "Открытый урок". В этом году ее участниками стали дети из Дзержинского санаторного детского дома и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Алый парус" Кстовского муниципального округа.

Очередной "Открытый урок" был посвящен искусству кулинарии и прошел под девизом "Готовить может каждый!". Ребят пригласили в нижегородскую кулинарную студию "Арт-кухня". Мастера поварского искусства рассказали и показали, как правильно готовить вкусные и интересные блюда, а сами дети испытали себя в роли помощников шеф-повара. Затем состоялся праздничный ланч, на котором были поданы приготовленные на мастер-классе паста с курицей в сливочном соусе и десерт, а на память о празднике детям вручили подарки и устроили фотосессию.

"Открытые уроки" мы проводим каждое лето, начиная с 2012 года. Место проведения и темы мероприятия ежегодно меняются. В предыдущие годы ребят знакомили с историей Нижегородского края и рекой Волгой, с миром спорта, телевидения, гражданской авиации и другими интересными и важными вещами. Наша цель – открыть новые возможности для детей, временно находящихся в трудной жизненной ситуации, показать им многообразие окружающего мира и возможностей становления личности, – говорит директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

"Открытые уроки Т Плюс" проходят при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области.

"Такие мероприятия – ценная социальная инициатива компании "Т Плюс". На "Открытых уроках" они узнают много нового и интересного о разных профессиях, пробуют что-то сделать своими руками, это очень важно для их будущего, — отметила заместитель министра Лариса Санинская.

Партнерами мероприятия выступили: "Авант Медиа", "Арт-Кухня", "Geometria – Нижний Новгород", Instalab, типография "Колибри", Сергей Гадеев, ведущий Тимур Хасянов.