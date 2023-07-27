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Общество

Нижегородские "Валдаи" и "Соталия" перевезли уже более 40 тысяч пассажиров с начала навигации 2023 года

02 августа 2023 11:08  [40] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

С начала навигации 2023 года нижегородские "Валдаи" и "Соталия" перевезли 40 916 пассажиров.

Как рассказали в ООО "Водолет", всего с мая по июль оба речных судна совершили 1 306 рейсов.

Всего на 16 маршрутах в навигацию - 2023 задействованы пять судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", которые курсируют в Владимирскую область, Нижегородскую область, Республику Марий Эл и Республику Чувашия.

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" в частности, работают на таких маршрутах, как прогулочный вдоль Нижнего Новгорода; прогулочный - до Шуховской башни; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Городец; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Балахну; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Муром; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Павлово; пассажирский - в Чебоксары; пассажирский - в Макарьево; пассажирский - до Бора; экскурсионный - в Чкаловск; экскурсионный - в Козьмодемьянск; экскурсионный - в Юрино.

Ранее сообщалось, что еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.

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Теги:
Судоходство
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