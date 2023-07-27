Нижегородские "Валдаи" и "Соталия" перевезли уже более 40 тысяч пассажиров с начала навигации 2023 года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

С начала навигации 2023 года нижегородские "Валдаи" и "Соталия" перевезли 40 916 пассажиров.

Как рассказали в ООО "Водолет", всего с мая по июль оба речных судна совершили 1 306 рейсов.

Всего на 16 маршрутах в навигацию - 2023 задействованы пять судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", которые курсируют в Владимирскую область, Нижегородскую область, Республику Марий Эл и Республику Чувашия.

Суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" в частности, работают на таких маршрутах, как прогулочный вдоль Нижнего Новгорода; прогулочный - до Шуховской башни; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Городец; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Балахну; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Муром; пассажирский и экскурсионный рейсы - в Павлово; пассажирский - в Чебоксары; пассажирский - в Макарьево; пассажирский - до Бора; экскурсионный - в Чкаловск; экскурсионный - в Козьмодемьянск; экскурсионный - в Юрино.

Ранее сообщалось, что еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга.