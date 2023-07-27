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Общество

Глеб Никитин: "Девиз "Никто, кроме нас!" как нельзя лучше характеризует воздушно-десантные войска"

02 августа 2023 11:14  [44] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление в Днём воздушно-десантных войск.

"Уважаемые десантники! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Ваша служба всегда ассоциировалась с подвигом. Десантник должен обладать невероятным количеством навыков и умений, а также такими важными качествами, как мужество и верность долгу. Девиз "Никто, кроме нас!" как нельзя лучше характеризует воздушно-десантные войска. Вы выполняете самые сложные задачи, храните верность традициям, готовы в любой момент прийти на помощь Родине!

В Нижегородской области создана хорошая учебная база. Постоянно развивается Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия Маргелова. Здесь учатся очень способные и талантливые ребята, достойные преемники славы ВДВ! Имя легендарного Василия Филипповича Маргелова обеспечивает связь со славным наследием прошлого!

Особые слова благодарности - десантникам, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Ваше мужество и отвага не могут не восхищать! Вы – настоящие герои!

Всех причастных поздравляю с Днём ВДВ! Желаю всегда сохранять славные традиции и передавать их новым поколениям! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" - написал в своём поздравлении Глеб Никитин.

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Теги:
ВДВ Праздники
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