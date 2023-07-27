Нижегородский центр "Мой бизнес" объявил народное голосование конкурса для самозанятых "Займись делом!" Бизнес

Нижегородский центр "Мой бизнес" объявил народное голосование премии для самозанятых "Займись делом!". Конкурс разработан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, премия "Займись делом!", — это партнерская программа центра "Мой бизнес" и ГК "Выбери радио".

"Сегодня самозанятость становится все более распространенной формой для старта и ведения бизнеса. У нас в регионе много интересных и ярких проектов, достойных того, чтобы он них узнало как можно больше людей. Предлагаю жителям области принять участие в голосовании и выбрать лучших в сфере производства, кулинарии, образования, аутсорсинга, красоты, строительства, IT, автоуслуг, креатива и фермерства", – рассказал министр Максим Черкасов.

Баллы, которые участники получат в народном голосовании, будут учтены в общем зачете при оценке конкурсной комиссии. Тройку призеров выберут по сумме набранных баллов в каждой из 10 номинаций: "За достижения в сфере производства товаров"; "За достижения в сфере ремонта и строительства", "За достижения в сфере креативной индустрии", "За достижения в сфере IT", "За достижения в сфере кулинарии", "За достижения в сфере образования", "За достижения в сфере красоты и здоровья", "За достижения в сфере аутсорсинга", "За достижения в сфере автоуслуг", "За достижения в фермерской деятельности".

Поддержать понравившихся участников можно до 15 августа на сайте премии: https://займисьделом52.рф/ Участники голосования могут отдать свой голос один раз в каждой номинации.

Призеры конкурса в каждой из номинаций получат* до 300 минут бесплатного эфирного времени на трех региональных радиостанциях и экспертную оценку свих проектов.

Церемония награждения премии "Займись делом!" пройдет 25 августа 2023 на территории парка культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода. На мероприятии будут организованы досуговые мероприятия для участников, мастер-классы, ярмарка продукции нижегородских самозанятых.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.