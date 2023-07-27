Мининский университет возьмет на себя оплату образовательного кредита на период обучения студентов Общество

В Год педагога и наставника Мининский университет разработал новые меры поддержки тех абитуриентов, которые по количеству баллов не прошли на бюджетное обучение. Для ликвидации в дальнейшем дефицита в части работников системы образования: учителей, сотрудников детских садов и т.д., педагогический вуз возьмет на себя возмещение оплаты процентов по образовательному кредиту для студентов, которые поступят на платное обучение.

"Мининский университет является ответственным за качество образования в Нижегородской области, более 80 процентов педагогов региона - наши выпускники. И понимая, насколько важно сейчас обеспечить преемственность поколений, подпитать школы молодыми специалистами, мы решили поддержать тех абитуриентов, которые не добрали баллы для поступления на бюджет. Университет готов оплачивать проценты по образовательному кредиту в течение всего срока их обучения независимо от направления, которое они выберут, и уровня, будь то бакалавриат, магистратура или аспирантура. И вуз продолжить компенсировать эти расходы выпускнику при условии, что он останется работать в нашем университете. Такая практика, на мой взгляд, может стать федеральным механизмом привлечения молодежи в систему образования", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Кроме того, Мининский университет предоставляет скидку на платное обучение абитуриентам из педагогических династий. Подать документы на внебюджет в Мининском университете можно до 20 августа. Набор идет на 9 факультетов и более 130 профилей подготовки, включая IT, экономику и менеджмент, лингвистику, психологию и тд, что дает возможность каждому поступающему выбрать свое направление. Кроме того, до 10 августа открыт прием на бюджетное обучение в магистратуре.