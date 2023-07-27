Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2023 15:53  [1] Проекты развития сельских территорий обсудили на стратсессии в городском округе Кулебаки
02 августа 2023 15:19  [122] Памятник последнему мэру города Горького Омари Шарадзе установили в Канавинском районе
02 августа 2023 15:14  [76] За два года действия программы социальной догазификации по всей России заключены 915 тысяч договоров на подключение
02 августа 2023 15:08  [89] Мининский университет возьмет на себя оплату образовательного кредита на период обучения студентов
02 августа 2023 14:56  [83] Сорок поддельных купюр выявили в Нижегородской области в апреле-июне 2023 года
02 августа 2023 14:18  [111] Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала 2023 года
02 августа 2023 14:05  [125] Обновленную архитектурно-художественную концепцию улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде
02 августа 2023 13:47  [136] Новый сквер в Выксе благоустроен по программе ФКГС
02 августа 2023 12:58  [140] Тематический прием граждан по вопросам социальной поддержки отцовства пройдет в Нижнем Новгороде
02 августа 2023 12:12  [160] Проекты по благоустройству озера Светлояр предложили включить в стратегию развития региона на стратсессии в Воскресенском районе
Общество

Мининский университет возьмет на себя оплату образовательного кредита на период обучения студентов

02 августа 2023 15:08  [89] Общество

В Год педагога и наставника Мининский университет разработал новые меры поддержки тех абитуриентов, которые по количеству баллов не прошли на бюджетное обучение. Для ликвидации в дальнейшем дефицита в части работников системы образования: учителей, сотрудников детских садов и т.д., педагогический вуз возьмет на себя возмещение оплаты процентов по образовательному кредиту для студентов, которые поступят на платное обучение.

"Мининский университет является ответственным за качество образования в Нижегородской области, более 80 процентов педагогов региона - наши выпускники. И понимая, насколько важно сейчас обеспечить преемственность поколений, подпитать школы молодыми специалистами, мы решили поддержать тех абитуриентов, которые не добрали баллы для поступления на бюджет. Университет готов оплачивать проценты по образовательному кредиту в течение всего срока их обучения независимо от направления, которое они выберут, и уровня, будь то бакалавриат, магистратура или аспирантура. И вуз продолжить компенсировать эти расходы выпускнику при условии, что он останется работать в нашем университете. Такая практика, на мой взгляд, может стать федеральным механизмом привлечения молодежи в систему образования", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Кроме того, Мининский университет предоставляет скидку на платное обучение абитуриентам из педагогических династий. Подать документы на внебюджет в Мининском университете можно до 20 августа. Набор идет на 9 факультетов и более 130 профилей подготовки, включая IT, экономику и менеджмент, лингвистику, психологию и тд, что дает возможность каждому поступающему выбрать свое направление. Кроме того, до 10 августа открыт прием на бюджетное обучение в магистратуре. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГПУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph