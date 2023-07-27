За два года действия программы социальной догазификации по всей России заключены 915 тысяч договоров на подключение Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

"До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков – плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах", - пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от "Единой России" вместе с представителями "Газпрома" проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

"Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет, - подчеркнул секретарь Генсовета. Параллельно идет работа с законодательством. На прошлой неделе Президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы – газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц", - сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

"Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал секретарь Генсовета "Единой России".

Александр Новак поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

"Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа", - подчеркнул вице-премьер.

Отметим, в Нижегородской области уже заключено более 21,5 тысячи договоров на социальную газификацию. Льготы предусмотрены для 20 категорий граждан.

"Нижегородская область ведет активную работу по социальной газификации в рамках задач, определенных Президентом России. Уже заключено более 21,5 тысячи договоров, около 14 000 исполнены. До конца года планируется исполнить не менее 20 000 договоров с момента старта программы. Недавно к сетевому газу подключили первые дома в микрорайоне села Каменки Богородского муниципального округа. Наш регион один из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения. Кроме этого, действуют меры социальной поддержки. Ими могут воспользоваться 20 категорий граждан. Размер компенсации расходов по приобретению газового оборудования и строительству газопровода внутри домовладения составляет до 160 тысяч рублей", - сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей.

"Совместно с органами власти, региональными отделениями "Единой России", волонтерами "Молодой Гвардии" представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий - помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысяч потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысяч уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать", - отметил Сергей Густов.

Напомним, закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков Президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации.

Социальная газификация вошла в народную программу "Единой России". Партия инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.