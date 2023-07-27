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Бизнес

Нижегородцы предпочитают Telegram. Его популярность выросла на 70%

02 августа 2023 15:28  [71] Бизнес

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей и составили рейтинг самых используемых мессенджеров. В целом в июле 2023 года интернет‑трафик в сервисах для обмена сообщениями среди нижегородских абонентов увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рейтинг мессенджеров остался прежним, но потребление трафика заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram — во второй летний месяц нижегородцы прокачали через мессенджер на 69,8% больше информации, чем в июле прошлого года. Причём звонить через Telegram жители Нижегородской области стали в два раза чаще.

На втором месте — WhatsApp, объём передачи данных в нём вырос на 21%. Замыкает тройку популярных мессенджеров Viber, где трафик снизился за год на 20%.

В прошедшем месяце жители региона в общей сложности прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 1,3 млн ГБ фото, видео и звуковых сообщений. Такой же объём памяти находится на 35 тысячах двухсторонних DVD. Год назад этот показатель составлял около 830 тысяч ГБ.

"Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Трафик постоянно растёт, поэтому мы продолжаем работать над развитием и модернизацией сети, чтобы даже в отдалённых деревнях и сёлах жители имели доступ к современным технологиям. С начала года модернизировали базовые станции в 350 точках региона, в результате чего улучшились основные параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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