Делегация из Шри-Ланки впервые посетила ННГУ им. Лобачевского Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Делегация Республики Шри-Ланка впервые посетила ННГУ им. Лобачевского.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, ректор ННГУ Олег Трофимов рассказал гостям о возможностях университета в научной и образовательной сферах.

Как отметил ректор ННГУ, вуз является ведущим в Нижегородской области.

"На данный момент у нас представлены все основные научно-образовательные направления. Мы участвуем во всех федеральных программах, таких как "Приоритет 2030", передовые инженерные школы, Центр трансфера технологий, Университетская стартап-студия. ННГУ – один из крупнейших вузов страны: у нас обучаются порядка 27 тысяч студентов, профессорско-преподавательский состав включает практически четыре тысячи сотрудников. В 2023 году появилось два новых направления – открылись Институт клинической медицины и Высшая школа искусств и дизайна", – рассказал Олег Трофимов.

Он также добавил, что в ННГУ учатся студенты из более чем 100 стран мира, вуз постоянно развивает международное сотрудничество и надеется на увеличение числа студентов из Шри-Ланки.

Чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге рассказала об университетской системе своей страны. Она отметила, что за 2023 год уже подписано более 30 соглашений между университетами России и Шри-Ланки.

По итогам визита была достигнута договоренность о поддержании тесных контактов с целью установления взаимовыгодных отношений, которые в будущем позволят организовать обмен студентами, преподавателями, осуществлять совместные конференции, проводить научные исследования и многое другое.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского и Нижегородский НОЦ создадут университетскую стартап-студию.