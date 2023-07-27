Делегация из Шри-Ланки впервые посетила ННГУ им. Лобачевского

Фото: ННГУ им. Лобачевского
Делегация Республики Шри-Ланка впервые посетила ННГУ им. Лобачевского.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, ректор ННГУ Олег Трофимов рассказал гостям о возможностях университета в научной и образовательной сферах.
Как отметил ректор ННГУ, вуз является ведущим в Нижегородской области.
"На данный момент у нас представлены все основные научно-образовательные направления. Мы участвуем во всех федеральных программах, таких как "Приоритет 2030", передовые инженерные школы, Центр трансфера технологий, Университетская стартап-студия. ННГУ – один из крупнейших вузов страны: у нас обучаются порядка 27 тысяч студентов, профессорско-преподавательский состав включает практически четыре тысячи сотрудников. В 2023 году появилось два новых направления – открылись Институт клинической медицины и Высшая школа искусств и дизайна", – рассказал Олег Трофимов.
Он также добавил, что в ННГУ учатся студенты из более чем 100 стран мира, вуз постоянно развивает международное сотрудничество и надеется на увеличение числа студентов из Шри-Ланки.
Чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге рассказала об университетской системе своей страны. Она отметила, что за 2023 год уже подписано более 30 соглашений между университетами России и Шри-Ланки.
По итогам визита была достигнута договоренность о поддержании тесных контактов с целью установления взаимовыгодных отношений, которые в будущем позволят организовать обмен студентами, преподавателями, осуществлять совместные конференции, проводить научные исследования и многое другое.
Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского и Нижегородский НОЦ создадут университетскую стартап-студию.
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