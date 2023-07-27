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Общество

Два суперлуния и метеорный поток Персеиды смогут наблюдать нижегородцы в августе

02 августа 2023 16:11  [109] Общество
Суперлуние 1 августа в Нижнем Новгороде

Суперлуние 1 августа в Нижнем Новгороде

Фото: Игорь Иванов

Последний месяц лета в этом году богат на необычные астрономические явления. Так, например, в августе можно будет увидеть сразу два суперлуния, мощный звездопад и серебристые облака.

Суперлуние — явление, когда Луна находится максимально близко к Земле. Ночью в период с 31 июля по 2 августа на небе красовалась Осетровая Луна, когда естественный спутник нашей планеты максимально приблизился к ней. Луна казалась больше и ярче обычного.

Название этому полнолунию дали индейцы в честь крупной рыбы в Великих озёрах, которую легче поймать в это время года.

Как в интервью телеканалу "360" рассказал старший научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, термин "суперлуние" пришёл из астрологии, но прижился и в астрономии.

Дело в том, что Луна движется по своей орбите-эллипсу относительно Земли, и в определённый момент она подходит к ближайшей точке своей орбиты - к перигею.

Как пояснил эксперт, лунный месяц состоит из 29 дней, а календарный - из 30-31. Поэтому примерно раз в два или в три года в течение месяца может наблюдаться либо два новолуния, либо два полнолуния. Вторая полная луна в месяц называется Голубой - её можно будет увидеть в ночь на 31 августа.

"Суперлуние — это когда примерно по времени совпадает выявление полнолуния и перигея. То есть мало того, что Луна подходит ближе всего к Земле, так она ещё светится полным блеском. Например, 1 августа интервал между полнолунием и перигеем составит примерно 15 часов, а 31 августа - примерно 12 часов. То есть 31 числа будет самое большое "суперлуние" в этом году", - подчеркнул Железнов.

Кроме того, как сообщили в Нижегородском планетарии, весь август на небе можно наблюдать метеорный поток Персеиды. При идеальных условиях Персеиды могут производить около 100 видимых метеоров в час на своём пике, что потенциально делает его одним из трёх лучших метеорных потоков года. Максимум потока придётся на 11-13 августа. Лучше всего следить за звездопадом при ясной погоде за городом.

Возможно появление и ещё одного красивого небесного явления - серебристых облаков. Увидеть их можно на северной стороне горизонта на фоне вечерней и утренней зари.

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Теги:
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