Почти 40 жителей Гагинского района переехали из ветхого фонда в новое жилье Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Церемония вручения ключей от новых квартир прошла в Гагинском муниципальном округе - там новое жилье получил 41 житель.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, улучшение жилищных условий стало возможным благодаря реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019–2023 годы" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Восемь новых домов блочной застройки возвели в селе Ветошкино, всего жителям аварийного фонда предоставлено 21 жилое помещение.

"Сегодня на наших глазах формируется новый жилой микрорайон, который позволит улучшить условия жителям аварийного фонда. Качеству строительства и материалов уделялось особое внимание. Рассчитываем, что жить в новых квартирах будет приятно, тепло и комфортно", – сказал замминистра строительства региона Евгений Морозов.

В новых квартирах выполнена внутренняя отделка, установлены пластиковые окна, металлические двери, газовые плиты и сантехника. Жилые помещения обеспечены электричеством, системами водоснабжения, водооотведения индивидуального отопления.

Ввод домов в эксплуатацию позволил сократить аварийный фонд на 1030,3 кв. м. До конца этого года в Гагинском муниципальном округе планируется расселить еще 936,5 кв. м аварийного жилья и решить, таким образом, жилищный вопрос еще 38 граждан, в том числе благодаря продолжению строительства домов в созданном микрорайоне.

Напомним, реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области завершится в 2023 году. Новая адресная программа уже подготовлена и в настоящий момент проходит процедуру согласования. Реализация очередной программы по переселению граждан планируется в 2024–2028 годах. В перечень расселяемых зданий попадут многоквартирные дома, получившие статус аварийных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.