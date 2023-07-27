Свет и ГВС точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 3 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 3 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома и административные здания на ул. Агрономическая, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178; пер. Головнина - все дома; ул. Михайловская - все дома; ул. Проломная - все дома; ул. Ванеева, 11; ул. Невзоровых ул; 39а, 39, 41/11; ул. Ошарская ул; 68, 72.

С 9:00 до 18:00 электричество будет отключено в многоквартирных домах на ул. Ванеева, 76; ул. Надежды Сусловой, 1/1, 3/1.

Кроме того, в многоэтажке по ул. Надежды Сусловой, 22 будет ограничена подача ГВС с 9:00 до 14:00.

В Нижегородском районе с 9:00 до 19:00 будет ограничена подачи электроэнергии к домам на ул. Соревнования, 12, 14, 18; ул. Чернышевского, 1, 5, 6а, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 18, 18а.

В Приокском районе с 9:00 до 15:00 отключат горячую воду на ул. Терешковой, 11.

В Канавинском районе на Сортировке с 9:00 до 17:00 без света останутся несколько жилых домов по адресам: ул. Айвазовского ул; 4, 6, 8; ул Декабристов, 19, 21, 23, 26, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55; ул. Семафорная, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Ухтомского, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72; ул. Лебедева-Кумача,; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в Сокольническом переулке в Копосово.

В Ленинском районе с 14:00 до 17:00 отключение электричества запланирована на ул. Боевая, 13, 15, 17; ул. Грубе, 1, 2, 4, 5, 7; ул. Дизелестроительная, 29; ул. Подводников, 23; ул. Ремесленная, 14-23.