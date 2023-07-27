Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин Общество

Фото: администрация Дзержинска

Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Как сообщили в правительстве региона, замгубернатора вместе с и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой осмотрели поликлинику №2, а также больницу скорой медпомощи в Дзержинске.

По словам Андрея Чечерина, в поликлинике будет выполнен ремонт "под ключ", а в БСПМ расширят реанимационное отделение.

Кроме того, Дзержинский перинатальный центр получит новое оборудование, отметил замглавы региона.

В настоящее время в ряде междучреждений города продолжается капремонт. Кроме того, в ходе встречи с медицинским сообществом Дзержинска был затронут вопрос новых мер поддержки для врачей.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, одной из проблем является жилищный вопрос. Администрация городского округа, в том числе, предлагает арендовать готовые квартиры с ремонтом, мебелью и необходимой бытовой техникой для медработников, приехавших в Дзержинск, в качестве меры дополнительной социальной поддержки.

Галина Михайлова добавила, что в нижегородских муниципалитетах, в том числе в Дзержинске, следует более активно проводить профосмотры и диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне.