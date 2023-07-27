Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин

Фото: администрация Дзержинска
Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.
Как сообщили в правительстве региона, замгубернатора вместе с и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой осмотрели поликлинику №2, а также больницу скорой медпомощи в Дзержинске.
По словам Андрея Чечерина, в поликлинике будет выполнен ремонт "под ключ", а в БСПМ расширят реанимационное отделение.
Кроме того, Дзержинский перинатальный центр получит новое оборудование, отметил замглавы региона.
В настоящее время в ряде междучреждений города продолжается капремонт. Кроме того, в ходе встречи с медицинским сообществом Дзержинска был затронут вопрос новых мер поддержки для врачей.
Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, одной из проблем является жилищный вопрос. Администрация городского округа, в том числе, предлагает арендовать готовые квартиры с ремонтом, мебелью и необходимой бытовой техникой для медработников, приехавших в Дзержинск, в качестве меры дополнительной социальной поддержки.
Галина Михайлова добавила, что в нижегородских муниципалитетах, в том числе в Дзержинске, следует более активно проводить профосмотры и диспансеризацию.
Ранее сообщалось, что капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне.
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