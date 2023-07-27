Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2023 11:48  [5] Глеб Никитин: "Сейчас с гордостью говорю о наших аграриях, которые строят современные молочные комплексы и собирают рекордные урожаи"
03 августа 2023 11:10  [131] Лидер фракции КПРФ в нижегородском парламенте Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки
03 августа 2023 11:08  [96] Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин
03 августа 2023 10:47  [75] Герой России Олег Ликонцев рассказал о казаках в зоне СВО
03 августа 2023 10:00  [133] Нижегородского сотрудника МЧС Илью Кочнева наградили орденом Мужества за спасение товарища в ДНР
03 августа 2023 09:21  [130] Свет и ГВС точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 3 августа
02 августа 2023 18:50  [448] Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа
02 августа 2023 18:36  [297] Книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников
02 августа 2023 18:24  [262] Почти 40 жителей Гагинского района переехали из ветхого фонда в новое жилье
02 августа 2023 18:13  [285] Завкафедрой нижегородской сельскохозяйственной академии Вере Титовой присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ"
Общество

Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил замгубернатора Андрей Чечерин

03 августа 2023 11:08  [96] Общество
Фото: администрация Дзержинска

Фото: администрация Дзержинска

Работу учреждений здравоохранения Дзержинска проверил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Как сообщили в правительстве региона, замгубернатора вместе с и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галиной Михайловой осмотрели поликлинику №2, а также больницу скорой медпомощи в Дзержинске.

По словам Андрея Чечерина, в поликлинике будет выполнен ремонт "под ключ", а в БСПМ расширят реанимационное отделение.

Кроме того, Дзержинский перинатальный центр получит новое оборудование, отметил замглавы региона.

В настоящее время в ряде междучреждений города продолжается капремонт. Кроме того, в ходе встречи с медицинским сообществом Дзержинска был затронут вопрос новых мер поддержки для врачей.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, одной из проблем является жилищный вопрос. Администрация городского округа, в том числе, предлагает арендовать готовые квартиры с ремонтом, мебелью и необходимой бытовой техникой для медработников, приехавших в Дзержинск, в качестве меры дополнительной социальной поддержки.

Галина Михайлова добавила, что в нижегородских муниципалитетах, в том числе в Дзержинске, следует более активно проводить профосмотры и диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph