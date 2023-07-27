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Общество

Лидер фракции КПРФ в нижегородском парламенте Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки

03 августа 2023 11:10  [132] Общество
фото: сайт НРО КПРФ

фото: сайт НРО КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки, разработав региональный закон.

Как отмечается на сайте регионального отделения партии, идея создания платных парковок в Нижнем Новгороде – третий налог на автовладельцев, первые два это транспортный налог и акцизы, которые включены в цену бензина. Он также напомнил, что ранее власти обещали отметить транспортный налог с повышением акцизов.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области подготовила проект закона о "нулевой ставке" транспортного налога в регионе. Фактически, это – предложение отменить транспортный налог.

Владислав Егоров отметил, что регулировать поток транспорта в центре Нижнего Новгорода необходимо. Для этого, в первую очередь, следует создавать новые парковочные пространства, и строить перехватывающие парковки. При этом стоимость парковки не должна превышать 40 рублей в час и 200 в сутки.

"Мы считаем необходимым принятие регионального закона, который бы регулировал все вопросы, связанные с организацией платных парковок. В ряде регионов уже пошли по этому пути", - отметил руководитель фракции КПРФ в нижегородском Заксобарнии, отметив при этом, что закон позволит сделать ценообразование в этой сфере более понятным, прозрачным и обоснованным, а позволит установить пропорцию платных и бесплатных парковок. Например, прописать, что на одной улице в центре должно быть 70% бесплатных и 30% платных парковок.

Кроме того, по словам Владислава Егорова, нужно дифференцировать плату за парковку в зависимости от удаленности от центра и степени транспортной загруженности.

Фракция КПРФ в ЗС НО обратилась к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с предложением разработать проект регионального закона о парковочном пространстве в Нижнем Новгороде.

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Теги:
налог Парковки Транспорт
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