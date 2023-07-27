Глеб Никитин: "Сейчас с гордостью говорю о наших аграриях, которые строят современные молочные комплексы и собирают рекордные урожаи" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородская область – один из аграрных регионов России, который занимает ведущее место по производству и переработке сельхозпродукции, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Увеличение поголовья в хозяйствах области и рекордный урожай зерновых в 2022 году, развитие фермерских хозяйств и увеличение площадей посевных говорят о том, что нижегородское село живет и развивается. Об успехах в аграрном секторе, развитии сельских поселений и предприятий АПК губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в интервью редакторам и журналистам изданий Нижегородского областного информационного центра и медиахолдинга ННТВ.

– Последнее время мы чаще говорим о промышленности, в меньшей степени уделяя внимание вопросам сельского хозяйства. Но давайте не будем забывать, что практически половина жителей Нижегородской области – жители сельских поселений. Пять лет назад, когда вы приехали к нам в регион, "диванные" эксперты утверждали, что вы – городской человек. Говорили, что вы далеки от проблем сельских жителей, и неизвестно, "когда еще попытаетесь вникнуть в проблемы села". Но что мы видим спустя пять лет: строится жилье на селе, поликлиники, идет ремонт и строительство дорог, есть успехи в аграрном секторе. Чем особенно вы гордитесь сейчас? И какие, на ваш взгляд, сейчас должны быть приняты решения в АПК в первую очередь?

– Скажу честно, я удовлетворен ситуацией в сельском хозяйстве Нижегородской области. Все пять лет мы усиленно занимались расширением мер поддержки аграрного сектора. При этом на первых порах приходилось убеждать коллег в сохранении и увеличении региональной поддержки сферы АПК. И сейчас с гордостью говорю о наших аграриях, которые строят современные молочные комплексы и собирают рекордные урожаи.

При этом отмечу, что нижегородские предприятия АПК работают настолько эффективно, что умудряются не только развивать свое производство, закупая сверхсовременное оборудование, инвестируя в инновации, но и вкладываются в развитие села, инфраструктуру и соцсферу. Кроме того, они еще и поддерживают уже существующие предприятия, в частности, развивая и восстанавливая предприятия народных художественных промыслов. И сейчас фраза "село живет сельским хозяйством и за счет него выживает" – приобретает абсолютно другой смысл.

Такие предприятия стали драйверами развития для всей территории. С вводом в эксплуатацию тепличного комплекса в Борском районе мы на 30% увеличили обеспеченность региона овощами закрытого грунта и получили миллиардный инвестиционный проект. При этом инвестор намерен и дальше инвестировать в нижегородскую землю. Проведены все необходимые исследования и контролируют, чтобы воздействие на природу и жителей от его работы во всех смыслах ни для кого не было вредным.

А свинокомплексы, которые построены в регионе? Это высокотехнологичное производство. Конечно, кому-то они кажутся не столь экологичными, как хотелось бы. Но это новые рабочие места, сохранение социальной активности, доходов, а для некоторых населенных пунктов – это спасение.

Но самый главный показатель эффективности работы предприятий АПК – рекордный урожай зерна за 2022 год за 30 лет (в 2022 году было собрано порядка 1,7 млн тонн зерна. – Прим. ред.). Это абсолютный рекорд.

Конечно, я действительно, с одной стороны – городской житель, промышленник плоть от плоти, но люблю сельское хозяйство. Вспоминаю свою деревенскую жизнь у бабушки с дедушкой (в Тверской области. – Прим. ред.). Очень люблю деревню и хочу, чтобы она развивалась и процветала во всех смыслах этого слова.

– Вице-спикер Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина каждую отраслевую сессию начинает словами, что за последние пять лет в регион были привлечены миллиарды, при этом отмечая, что это ваша заслуга. Этот "горшочек" федеральных денег, он продолжает "варить"? И как распределяются эти деньги, есть ли баланс между Нижним Новгородом и районами области?

– Мне бы не хотелось хвалиться и лично говорить о том, что мы молодцы в плане привлечения федеральных средств. Но цифры объективно говорят за нас. К примеру, в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Нижегородская область – абсолютный лидер среди регионов по привлечению средств.

В 2018 году, при формировании паспорта дорог, в регионе был один из самых низких уровней нормативного состояния дорожного покрытия. У нас в Нижегородской области более 32 тысяч километров дорог. Процент дорог в Нижегородской области, соответствующий нормативным требованиям, увеличился почти в полтора раза – более чем до 42%. Но еще много предстоит сделать. Только представьте, сколько нам предстоит отремонтировать дорог, чтобы они у нас были в нормативном состоянии. Дороги ремонтируются по разным программам, и на их ремонт мы привлекаем немалые средства.

Взять другой нацпроект – "Наука и университеты". Нижегородская область привлекла миллиарды на строительство IT-кампуса "Неймарк". Более того, мы вошли в пилотный проект, и Нижегородская область – номер один по объему федеральных средств на строительство кампуса. При этом отмечу, что эти средства по сути невозвратные.

Кроме того, мы получили грант на развитие городского электротранспорта. Нижнему Новгороду выделено 15 млрд рублей. Нет других регионов в стране, которые столько бы получили.

Поэтому, наверное, доля истины в словах Ольги Щетининой есть.

Однако я бы восторженности все-таки поуменьшил: хотелось бы больше. У нас большие проекты и большие потребности. Но мы понимаем, что все-таки мы не одни. Есть соседи и другие регионы, которым также нужна федеральная поддержка. При этом мы будем и дальше обоснованно и аргументированно доказывать, что средства нужны нам для развития Нижегородской области.

Все средства национальных и федеральных проектов распределены по районам. Отмечу, что в них участвуют только районы региона. К примеру, в федеральном проекте "Модернизация первичного звена здравоохранения" Нижний Новгород вообще не участвует. Однако в рамках других программ нам удается капитально ремонтировать и городские больницы.

Например, детская областная клиническая больница на ремонт и модернизацию получила почти 2 миллиарда рублей федеральных средств.

На средства концессионных соглашений создаем 13 школ, в том числе в районах области (в том числе в Кстовском районе, г.о.г. Арзамас, г.о.г. Дзержинск и г.о.г. Бор. – Прим. ред.).

Средства проекта "Формирование комфортной городской среды" распределяются по формуле, пропорционально. В конкурсе малых городов и исторических поселений Нижний Новгород тоже не может участвовать. А малые города Нижегородской области весьма успешно участвуют в этом проекте, и все видят эти инфраструктурные преобразования. Но, честно скажу, единственный перекос был у нас, когда привлекали средства на 800-летие Нижнего Новгорода. Общая сумма вложенных средств составила тогда более 30 миллиардов рублей, часть из них – из внебюджетных источников.

Сейчас в Нижегородской области реализуется сразу несколько таких масштабных проектов: паломническо-туристический кластер Арзамас – Дивеево – Саров, подготовка Большого Болдина к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, развитие Городца. В Выксе реализуется комплексный проект с ОМК.

Можно и дальше перечислять проекты, которые реализуются в Нижегородской области. Но считаю, что баланс распределения средств на благоустройство, дороги, соцсферу, образование и медицину соблюдается.

– Удается ли уделять внимание небольшим проектам в медицине? Систематизировать проблемы и решать их?

– Вопросы здравоохранения – самые важные для нас. В этой сфере сейчас уже многое изменилось благодаря федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения". В рамках данной программы мы уже отремонтировали порядка 300 объектов (капремонт до 2025 охватит более 700 объектов здравоохранения. Например, в прошлом году ремонтные работы велись более чем на 200 объектах здравоохранения, закуплено более 300 единиц оборудования и более 350 автомобилей. В планах на этот год привести в порядок почти 300 медицинских объектов. – Прим. ред.).

Хочу сказать, что во время своих поездок по региону я всегда посещаю больницы. Скажу честно, результат программы модернизации объектов здравоохранения – налицо. Сделали ремонты в отделениях, палатах, кабинетах врачей. Когда видишь такие изменения внутри, сразу хочется благоустроить и территорию вокруг. К сожалению, есть у нас и те больницы, которые пока в плохом состоянии. Но обязательно и они будут отремонтированы.

Отдельно хочу остановиться на инфекционных больницах, которые не попали ни в одну программу. Они находятся только на бюджете региона. Во время ковида мы построили новый корпус больницы №23, где 200 суперсовременных инфекционных коек, перепрофилировали койки в стандартных учреждениях здравоохранения.

Сейчас, когда эпидемия спала и больницы были выведены из ковидного статуса, оказалось, что для обычного функционирования инфекционных больниц достаточно. По тем, которые находятся в удовлетворительном состоянии, будет принято решение – ремонтировать или перепрофилировать их.

Сейчас разрабатываем концепцию реформирования инфекционной системы Нижегородской области. Скажу одно: мы будем заниматься всеми объектами здравоохранения, которые находятся в ненадлежащем состоянии, тем более, что программа модернизации первичного звена будет продолжаться.

– Вопрос о повышении рождаемости и поддержке семей с детьми актуален всегда. Какие шаги в этом направлении вы считаете важным сделать сейчас, и согласны ли вы, что Нижегородская область стареет и умирает?

– Это проблема не только Нижегородской области, но и всей страны. Ситуацию усугубила пандемия. Хотя Нижегородская область этот период прошла в целом неплохо. Пока же проблема депопуляции не решена, она требует дополнительных мер, которые мы прорабатываем сейчас.

Все крутится вокруг одного: деньги, жилье, транспорт, компенсационные пакеты… Тем не менее – количество финансовых и социальных мер, принятых главой государства за прошедшие годы, весьма значительно: выплаты на детей и материнский капитал, региональная поддержка и льготы. Проблема не в деньгах и льготах, проблема в уверенности и стабильности.

В регионе готовится дополнительный комплекс мер социальной поддержки населения. Я считаю, что даже изменение атмосферы облика городов, благоустройство, создание социальной инфраструктуры, проведение культурных мероприятий тоже влияет на миграционный поток. Мы уже переломили тренд в сторону роста миграционного притока в Нижегородскую область. А те решения, которые будут выработаны в рамках работы над Стратегией развития региона, помогут изменить ситуацию к лучшему.