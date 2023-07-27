Нижегородский Облсовпроф и Общественная палата региона вместе примут участие в наблюдении за ходом выборов Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Нижегородской области и Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов "Облсовпроф" заключено в целях обеспечения участия в наблюдении за проведением выборов. Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Соглашение подписали председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин и председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" Анатолий Соколов.

"У нас заключено более ста соглашений с общественными организациями, которые выдвигают наблюдателей. Профсоюз является одной из крупнейших организаций нашего региона. Сегодня мы сделали важный шаг - оформили наше взаимодействие соглашением, в том числе по вопросам общественного наблюдения на выборах", - рассказал Роман Стронгин.

Представители Облсовпрофа, изъявившие желание принять участие в наблюдении за выборами, пройдут обучение основам избирательного законодательства, навыкам работы на избирательных участках, изучат права и обязанности участников всего избирательного процесса.

"Для того чтобы наблюдатели могли эффективно выполнять свои обязанности, они должны быть делегированы самыми серьёзными, ответственными общественными организациями, а также хорошо обучены. Здесь велика роль Общественной палаты региона. Мы все заинтересованы, чтобы выборы прошли на самом высоком уровне", - отметил Анатолий Соколов.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября.