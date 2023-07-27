Сериал "Ухожу красиво" вошел в топ-3 проектов линейки Wink Originals и получит продолжение Культура и отдых

Комедийный экшн-сериал о перерождении полицейского "Ухожу красиво" (18+), эксклюзивно представленный в видеосервисе Wink, посмотрели уже более 1,5 млн зрителей. 10-серийный проект снят кинокомпанией "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". По общему количеству просмотров эта комедия с элементами черного юмора уверенно вошла в топ-3 сериалов линейки Wink Originals, премьера которых состоялась в 2023 году. Как и ожидалось, особенно полюбился проект подписчикам Wink из регионов.

Роли в сериале, снятом режиссёром Мишей Поляковым ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать"), исполнили Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Фёдор Лавров, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и другие.

По сюжету странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берётся за самые опасные дела, подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую же тайну герой скрывает от самых близких?

"Мы предугадали интерес наших подписчиков к сериалу “Ухожу красиво”. К качественным полицейским комедиям всегда есть интерес, но в этом случае мы имеем дело не просто с развлекательным контентом, в проекте поднимаются вечные темы, но рассказывается о них без занудства – о важности семьи, беззаветной любви к детям, о том, на что ради семьи готов пойти мужчина, оказавшийся, казалось бы, на дне. А ещё здесь есть романтическая линия и даже острая сатира. Люди, похожие на героев сериала, точно могут встретиться зрителям в любой момент. И не случайно сериал получил очень высокую оценку пользователей Wink по десятибалльной шкале — 8,7. Ещё мы угадали со временем показа. Потому что летом хочется смотреть именно такое кино – яркое, динамичное, весёлое и с любимыми актёрами. В целом все наши оригинальные проекты получают высокие оценки подписчиков, что говорит о правильной программной политике сервиса", — отметил директор видеосервиса Wink ("Ростелеком") Антон Володькин.

"Мы искренне верили в то, что зритель тепло примет наш сериал. И очень приятно получить подтверждение того, что мы не ошиблись. Проект привлёк внимание не только поклонников комедий с элементами черного юмора, но и тех зрителей, которые не обходят своим вниманием качественные сериалы, вне зависимости от жанра. А “Ухожу красиво” — проект высококачественный: с точки зрения замысла и исполнения, сценария и режиссёрской работы, актёрского состава и исполнительского мастерства. И уже принято решение о продлении сериала на второй сезон", — заявил генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов.

Фото предоставлено пресс-центром ПАО "Ростелеком"