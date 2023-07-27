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Общество

Седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики

03 августа 2023 14:39  [49] Общество

Седьмой образовательно-производственный кластер, созданный в Нижегородской области в рамках федпроекта "Профессионалитет", будет работать по направлению педагогической отрасли.

Соглашение о создании кластера было подписано 2 августа в Дзержинске. Свои подписи под документом поставили и.о. главы регионального Минобрнауки Михаил Пучков, а также руководители Дзержинского педколледжа, Нижегородского губернского колледжа и Городецкого губернского колледжа - Михаил Тарасов, Наталья Катышева и Кирилл Частнов.

Как рассказали в областном Минобрнауки, основными работодателями проекта станут департамент образования Дзержинска, частное общеобразовательное учреждение "Первая школа" и частное учреждение допобразования "Сёма".

Создание педагогического образовательно-производственного кластера имеет огромное значение для всей системы образования региона, подчеркнул Михаил Пучков.

Педагогические колледжи готовят воспитателей для садиков и учителей начальной школы, на которых ложится задача прививать с самого юного возраста любовь к учебе, закладывать базу для их успешного обучения. Именно поэтому стоит важная задача - перезагрузить нижегородские педагогические колледжи, отметил и.о. министра образования.

Базой для нового кластера стал Дзержинский педагогический колледж, на его развитие будет направлено более 60,5 млн рублей из федерального бюджета, около 2,5 млн рублей из бюджета области, а также средства партнёров-работодателей.

Директор Дзержинского педагогического колледжа Михаил Тарасов отметил, что "Профессионалитет" предполагает разработку ряда новых образовательных модулей, чтобы полученные студентами знания удовлетворяли потребности потенциальных работодателей.

"Например, для студентов всех педагогических специальностей появится специальный цифровой модуль, позволяющий будущим педагогам овладеть современными технологиями. Будет меняться и материальная база, появится новое оборудование, которое еще не использовалось в подготовке педагогических кадров", – рассказал он.

Михаил Тарасов уточнил, что образовательное учреждение будет входить в проект поэтапно, постепенно увеличивая количество студентов-участников.

Напомним, цель проекта "Профессионалитет" – максимальное приближение подготовки студентов к практике, реальному производству. В рамках проекта создаются колледжи "под ключ": на оснащение оборудованием, инструментами, мебелью каждого кластера выделяются средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетные средства предприятий-партнёров.

В регионе теперь создано семь образовательно-производственных кластеров: два - в отрасли машиностроения, два - в отрасли сельского хозяйства, металлургический, строительный и педагогический кластеры.

В их работе принимают участие 20 ведущих предприятий и 39 различных образовательных организаций - это около половины от общего количества техникумов и колледжей Нижегородской области.

Всего же в перспективе появится 10 таких центров.

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Теги:
Образование Производство
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