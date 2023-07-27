Преимущества обучения на инвестиционных курсах: как они могут помочь увеличить ваш доход

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Инвестиционные курсы

Рынок инвестиций прошёл длительный путь развития и продолжает обрастать всё более усложняющимися финансовыми инструментами, приобретает новые формы и направления.

Чтобы не разбираться во всех тонкостях самостоятельно, можно вложиться в паевые инвестиционные фонды, передав свои средства управляющей компании. Те же инвесторы, кто решил лично управлять своими активами, выбирают один из двух путей работы в финансовой сфере: сразу начать инвестировать, путём проб и ошибок нащупывая собственную стратегию, или сначала изучить фондовый рынок, доступные инструменты, методики.

Освоить процесс инвестирования помогут соответствующие программы обучения. Их прохождение не гарантирует получение прибыли, однако помогает обрести необходимые знания и навыки, в том числе изучить:

назначение, преимущества, недостатки разных торговых операций;

особенности краткосрочной и долгосрочной стратегий торговли, работу с короткими позициями;

фундаментальный анализ эмитентов ценных бумаг;

технический анализ динамики стоимости акций, способы оценки текущей ситуации на рынке;

методы распределения денег по разным активам, снижения рисков.

Курсы от брокера Альфа-Банка — это два блока бесплатных онлайн-уроков для тех, кто только начал знакомство с финансовым рынком, и для опытных инвесторов.

Курс для начинающих

На курсах для начинающих любой желающий может ознакомиться с процессом инвестирования, базовыми финансовыми показателями, метриками. Программа знакомит с видами ценных бумаг, их свойствами и различиями. Обучение включает описание участников фондового рынка, особенностей работы бирж, условий взаимодействия с ними.

В ходе изучения курса инвестор знакомится с методиками анализа фондового рынка, видами заработка на рынке ценных бумаг, общими рекомендациями по формированию портфеля, снижению рисков. Полученные знания позволят инвесторуграмотно вкладывать средства и повысить доходы.

Курс для сдачи тестов

Часть финансовых инструментов и сделок с повышенными рисками, недоступна неквалифицированным инвесторам, не прошедшим тестирование по методике ЦБ. Такие инструменты, как необеспеченные сделки, когда инвестор при торговле использует средства брокера, опционы или фьючерсы могут быстро принести высокую прибыль. Однако размер возможных потерь также вырастает.

Курс от Альфа-Банка помогает неквалифицированному инвестору узнать о преимуществах и недостатках отдельных инструментов. Клиент сможет получить достаточно знаний для обеспечения грамотных, осознанных инвестиций

После прохождения программы инвестор сможет пройти тестирование ЦБ и открыть для себя новые инструменты заработка.

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