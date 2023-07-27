Депутаты Гордумы наградили нижегородских военнослужащих в честь Дня ВДВ Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода 2 августа побывали в одной из воинских частей Нижегородского гарнизона, где поздравили командование и личный состав с Днём воздушно-десантных войск.

В мероприятия приняли участие Олег Лавричев, Михаил Иванов, Павел Пашинин, Юрий Ерофеев, а также депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов.

"Мы гордимся нашими воинами, для которых девиз "Никто, кроме нас"в защите Отечества является определяющим. Их ратный труд, мужество, стойкость и героизм, проявляемые в зоне проведения спецоперации, заслуживают искренней благодарности и высокого признания", – отметил в приветственном слове председатель Гордумы Олег Лавричев.

Он сообщил, что народное движение "Нижегородское ополчение-2022" регулярно помогает воюющим на Донбассе военнослужащим одной из нижегородских воинских частей. Так, по заявкам командиров туда отправляется автотехника, продукты, оборудование, средства защиты.

По случаю праздника наиболее отличившиеся офицеры и солдаты воинского подразделения были отмечены Благодарственными письмами городской Думы и памятными подарками - за образцовое исполнение воинского долга и большой личный вклад в обеспечение территориальной целостности государства и безопасности граждан.

Депутаты подчеркнули, что десантники - настоящие воины, гордость и слава Российской державы, которые во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сильными, мужественными и надёжными людьми. Они поблагодарили их за доблесть, отвагу и особый боевой дух.

В завершении праздничного митинга депутаты возложили цветы к мемориалу павшим воинам.

"Хочется, чтобы все наши военнослужащие, ведущие борьбу с нацизмом, возвращались домой живыми и здоровыми. Верим, что Победа будет за нами и никогда не забудем подвиг тех, кто отдал жизнь за Родину, за каждого из нас!" – заявил Олег Лавричев.