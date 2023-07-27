Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 августа 2023 10:10  [1] Олег Лавричев: "У путешествий по железным дорогам самой красивой в мире страны особая романтика"
06 августа 2023 09:40  [64] Евгений Люлин: "Железная дорога является основой транспортной отрасли и по праву считается символом прогресса"
06 августа 2023 09:10  [88] Глеб Никитин: "Наши железные дороги по праву могут считаться одними из лучших в мире в плане безопасности и эффективности"
05 августа 2023 14:52  [338] Девятиэтажный дом планируется построить рядом с улицей Максима Горького в рамках КРТ
05 августа 2023 13:23  [338] Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован
05 августа 2023 12:28  [274] Бесплатная правовая консультация для пенсионеров пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа
05 августа 2023 09:23  [343] Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде завершится на следующей неделе
04 августа 2023 18:47  [456] Работы на 4 этапе трассы М-12 в Арзамасском районе вышли на финишную прямую
04 августа 2023 18:31  [439] Владимир Путин подписал закон о запрете смены домоуправляющей компании в течение года
04 августа 2023 18:10  [415] Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске
Общество

Олег Лавричев: "У путешествий по железным дорогам самой красивой в мире страны особая романтика"

06 августа 2023 10:10  [1] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил в адрес работников и ветеранов железнодорожного транспорта поздравление с профессиональным праздником.

"Железные дороги – основа современной транспортной системы России. Благодаря профессионализму, ответственности, добросовестному и самоотверженному труду железнодорожников год от года на важнейших направлениях страны увеличивается пассажиропоток, растут объемы грузоперевозок, модернизируется инфраструктура, пополняется парк подвижного состава.

Безопасность, качество обслуживания и комфорт, постоянно развивающаяся сеть интересных маршрутов привлекают все больше туристов. Кроме достопримечательностей городов и природных заповедников Карелии, Урала, Кавказа, можно побывать в местах воинской славы России. Только в одной Нижегородской области за последнее время создано 11 новых экскурсионных направлений: в Семенов, на родину Морозко – в Варнавино, в Простоквашино, Сартаково, на Бор.

У путешествий по железным дорогам самой красивой в мире страны особая романтика: отдых с любимой книжкой под стук колес, чай из стакана с подстаканником, задушевные разговоры с попутчиками, поля, леса, степи, горы, тоннели, реки, озера, мосты, множество новых остановок в маленьких и больших городах и, конечно же, приветливый проводник. Вот то, что каждому их нас дорого и мило с детства!" - говорится в послании Олега Лавричева.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Железная дорога Олег Лавричев Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph