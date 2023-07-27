Олег Лавричев: "У путешествий по железным дорогам самой красивой в мире страны особая романтика" Общество

Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил в адрес работников и ветеранов железнодорожного транспорта поздравление с профессиональным праздником.

"Железные дороги – основа современной транспортной системы России. Благодаря профессионализму, ответственности, добросовестному и самоотверженному труду железнодорожников год от года на важнейших направлениях страны увеличивается пассажиропоток, растут объемы грузоперевозок, модернизируется инфраструктура, пополняется парк подвижного состава.

Безопасность, качество обслуживания и комфорт, постоянно развивающаяся сеть интересных маршрутов привлекают все больше туристов. Кроме достопримечательностей городов и природных заповедников Карелии, Урала, Кавказа, можно побывать в местах воинской славы России. Только в одной Нижегородской области за последнее время создано 11 новых экскурсионных направлений: в Семенов, на родину Морозко – в Варнавино, в Простоквашино, Сартаково, на Бор.

У путешествий по железным дорогам самой красивой в мире страны особая романтика: отдых с любимой книжкой под стук колес, чай из стакана с подстаканником, задушевные разговоры с попутчиками, поля, леса, степи, горы, тоннели, реки, озера, мосты, множество новых остановок в маленьких и больших городах и, конечно же, приветливый проводник. Вот то, что каждому их нас дорого и мило с детства!" - говорится в послании Олега Лавричева.