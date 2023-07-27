"Детский" сквер открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Детский" сквер с большой игровой зоной открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе после ремонта по программе ФКГС. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Вместе с жителями мэр осмотрел обновленное общественное пространство.

Для детей здесь построили новый городок, установили качели, горки, столы для игры в настольный теннис.

"Окружающая архитектура обязывала обновить территорию так, чтобы сквер стал гармоничной частью пространства. Для этого сделали дорожки из брусчатки двух цветов, поставили лавочки, посадили зелень и установили фонари с мягким светом", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее за обновление "детского" сквера на ул. Бусыгина проголосовали 5 тысяч автозаводцев.

Как отметил глава района Александр Нагин, квартал является объектом культурного наследия, подрядчику была поставлена задача сохранить атмосферу этого знакового для автозаводчан места.

"Получилось не только эстетично, но и функционально. Площадка наполнена детьми с самого утра и до позднего вечера, высокие оценки ей ставят и родители. Здесь очень удобная дорожно-тропиночная сеть и щадящее освещение, которое по вечерам не бьет в окна соседних домов", - сообщил глава района.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде благоустроили уже 19 общественных пространств.

Напомним, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.