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"Детский" сквер открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе

03 августа 2023 15:22  [107] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Детский" сквер с большой игровой зоной открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе после ремонта по программе ФКГС. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Вместе с жителями мэр осмотрел обновленное общественное пространство.

Для детей здесь построили новый городок, установили качели, горки, столы для игры в настольный теннис.

"Окружающая архитектура обязывала обновить территорию так, чтобы сквер стал гармоничной частью пространства. Для этого сделали дорожки из брусчатки двух цветов, поставили лавочки, посадили зелень и установили фонари с мягким светом", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее за обновление "детского" сквера на ул. Бусыгина проголосовали 5 тысяч автозаводцев. 

Как отметил глава района Александр Нагин, квартал является объектом культурного наследия, подрядчику была поставлена задача сохранить атмосферу этого знакового для автозаводчан места. 

"Получилось не только эстетично, но и функционально. Площадка наполнена детьми с самого утра и до позднего вечера, высокие оценки ей ставят и родители. Здесь очень удобная дорожно-тропиночная сеть и щадящее освещение, которое по вечерам не бьет в окна соседних домов", - сообщил глава района.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что в настоящее время в Нижнем Новгороде благоустроили уже 19 общественных пространств.

Напомним, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.

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Теги:
Автозаводский район ФКГС
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