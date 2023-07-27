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Бизнес

ЛУКОЙЛ поддерживает спорт

03 августа 2023 15:43  [82] Бизнес

Поддержка спорта и здорового образа жизни – важнейшее направление социальной политики ПАО "ЛУКОЙЛ".

Компания выступает партнером крупных международных, всероссийских и региональных соревнований, помогает в организации поездок спортсменов на выступления в другие города страны и мира, оказывает содействие в приобретении формы и инвентаря, в благоустройстве спортивных площадок.
В этом году по традиции поддержку получили международный турнир по профессиональному боевому самбо, региональный турнир по тайскому боксу, турнир по художественной гимнастике "Метелица", Открытый Чемпионат Нижегородской области "Танцевальная Метелица", детская спортивная гонка "Забег в ползунках" и многие другие.

Кроме того, укрепление здоровья, достижение высоких спортивных результатов и подготовка юных спортсменов к новым соревнованиям невозможны без проведения учебно-тренировочных занятий и сборов команд. Летом 2023 года Компания поддержала спортивно-оздоровительный отдых воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по самбо, а также учебно-тренировочные сборы ребят из Детской школы бокса и юных спортсменов хоккейного клуба "Кстово".

"После каждого учебного года в летнее время наши ребята выезжают в спортивный лагерь для проведения летних учебно-тренировочных сборов. И это очень важно для нас. Режим питания, тренировок, сна и свежий воздух способствуют значительному укреплению здоровья спортсменов", - сказал руководитель Детской школы бокса Игорь Андреев. 

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Теги:
ЛУКОЙЛ Спорт
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