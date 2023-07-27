Елена Омельяненко назначена заместителем министра промышленности Нижегородской области Политика

Фото: страница Максима Черкасова Вконтакте

Елена Омельяненко назначена на пост заместителя министра промышленности Нижегородской области. Об этом сообщил глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов на своей странице Вконтакте.

"На этой должности она будет курировать региональную торговлю и решать задачи, связанные с юридическим сопровождением работы министерства. До того, как войти в команду минпрома, Елена Игоревна прошла путь от специалиста налоговой службы в Лыскове до начальника отдела досудебного аудита Управления ФНС России", - написал Максим Черкасов.

В 2017 году Елена Омельяненко заняла должность начальника управления по финансовой и правовой работе регионального минпрома, за это время показала себя как грамотный специалист, который умеет решать самые сложные и ответственные задачи.

Имеет ведомственные и государственные награды, прошла обучение в "Команде правительства" по специальности "Развитие региональных команд".

"Желаю успехов на новой должности, плодотворной работы и достижения всех поставленных целей", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Евгений Торопыгин назначен заместителем министра культуры Нижегородской области.