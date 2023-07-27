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Общество

Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартовала в Нижегородской области

03 августа 2023 16:20  [27] Общество

С 1 августа до 1 сентября в Нижегородской области пройдет ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу", сообщили организаторы мероприятия - региональное министерство социальной политики.

Основная задача акции - оказание адресной помощи первоклассникам из неполных, приемных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также воспитанникам государственных учреждений социального обслуживания, детям с расстройствами аутистического спектра.

В этом году акция "Скоро в школу" проходит уже в девятый раз. В рамках акции организован сбор вещей, которые в первую очередь необходимы школьникам: канцелярские принадлежности, рюкзаки, одежда, обувь.

"Подготовка к новому учебному году — дело затратное и хлопотное, поэтому и создана эта замечательная акция, благодаря которой любой неравнодушный житель нашего региона может помочь первоклашке собраться в школу. К сожалению, не каждый ребенок имеет такую возможность - пойти в школу, обеспеченный всем необходимым для учебы, особенно если он живет в многодетной семье, где не только ему одному требуются канцтовары, спортивная и школьная форма. Конечно, многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают социальную поддержку государства, но ведь помощи никогда не бывает много, давайте помнить об этом", - подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В ходе акции также осуществляется мониторинг кризисных семей, имеющих детей дошкольного возраста, с целью выявления их потребностей при подготовке к школе; организована работа с предприятиями по привлечению средств на закупку необходимых товаров для комплектования наборов первоклассникам; проводятся педагогические и психологические консультации, семинары для родителей и детей дошкольного возраста; в формате горячей линии работает детский телефон доверия: 8 800 2000 122.

Адреса пунктов приема вещей для первоклассников можно уточнить в районных управлениях социальной защиты населения.

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Теги:
Социальные проекты Школы
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