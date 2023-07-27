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Общество

Вторая "Университетская смена" для подростков из ДНР началась в Мининском университете Нижнего Новгорода

03 августа 2023 16:55  [86] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Подростки и педагоги из Донецкой Народной Республики приехали в Нижний Новгород в рамках второй смены Всероссийского проекта "Университетские смены".

Как сообщили в пресс-службе Мининского университета, 99 подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут знакомиться с Нижним Новгородом и Нижегородской областью, участвовать в образовательных программах, спортивных и развлекательных мероприятиях.

"Многие из ребят, которые приехали к нам в этот раз, несмотря на свой совсем еще юный возраст, пережили многое. Поэтому в ходе смены осуществляется психологическое сопровождение подростков. Наши специалисты оценивают состояние детей, при необходимости проводят консультации. Наша задача - обеспечить психологический комфорт каждому из ребят и дать им возможность отдохнуть и отвлечься", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

В ходе второй смены школьники побывают на экскурсии, оценят виды Нижнего Новгорода, покатаются на коньках, побывают в мультимедийном парке "Россия – моя история", парке научных развлечений "Галилео", "Городе мастеров" и зоопарке "Лимпопо". Преподаватели Мининского университета в рамках ранней профориентации проведут для них образовательные мастер-классы в Технопарке универсальных педагогических компетенций, где каждый из гостей сможет почувствовать себя юным ученым. 

Ранее сообщалось, что почти 100 детей из ДНР стали участниками "Университетских смен" в Мининском университете.

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