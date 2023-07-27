Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Кинопоказы под открытым небом в августе
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2023 18:05  [3] Новый маммограф закупили для Гагинской ЦРБ
03 августа 2023 17:50  [47] Два моста у детской больницы "Айболит" начали ремонтировать после обращений к главе Нижнего Новгорода
03 августа 2023 17:37  [55] Первая в Нижнем Новгороде стратегическая сессия прошла в Автозаводском районе
03 августа 2023 17:10  [93] Олег Лавричев вместе с "Нижегородским ополчением - 2022" отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО
03 августа 2023 16:55  [86] Вторая "Университетская смена" для подростков из ДНР началась в Мининском университете Нижнего Новгорода
03 августа 2023 16:20  [102] Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартовала в Нижегородской области
03 августа 2023 15:22  [137] "Детский" сквер открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе
03 августа 2023 15:08  [150] Депутаты Гордумы наградили нижегородских военнослужащих в честь Дня ВДВ
03 августа 2023 14:56  [159] Благоустройство и инвестиционную привлекательность территории обсудили эксперты ходе стратсессии в Вознесенском районе
03 августа 2023 14:39  [137] Седьмой образовательно-производственный кластер в Дзержинске будет развивать отрасль педагогики
Общество

Олег Лавричев вместе с "Нижегородским ополчением - 2022" отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО

03 августа 2023 17:10  [93] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Из Нижнего Новгорода в зону проведения специальной военной операции 3 августа отправилась еще одна партия гуманитарного груза, собранного активистами народного движения "Нижегородское ополчение-2022" и неравнодушными нижегородцами. Сопроводит груз председатель городской Думы Нижнего Новгорода, глава движения Олег Лавричев.

На площади Маршала Жукова Приокского района машины с гуманитарной помощью для мобилизованных граждан и военнослужащих Министерства обороны РФ благословил настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затёкин).

На подготовку гумконвоя было направлено 7 млн 239 тыс рублей, собранных общими усилиями промышленников, предпринимателей, депутатов, общественников и волонтеров из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. 

В составе груза весом около 30 тонн – продукты питания, вода, экипировка и обмундирование, строительные материалы, два автомобиля – "УАЗ" (буханка) и "ГАЗель", автомобильные шины, комплекты элементов динамической защиты танков, инструменты, колесные эвакуационные носилки, медикаменты, медицинские изделия и шовный материал, постельные принадлежности, предметы гигиены и быта.

Гуманитарная помощь в размере 2 тонн была собрана в Сормовском районе волонтерами "Молодой гвардии "Единой России" при поддержке сенатора РФ Александра Вайнберга. Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Станкевич оказал финансовую помощь, которая была направлена на ремонт автокрана.

"Нашего полку прибывает. У людей есть желание в этом непосредственно участвовать. 16-я по счету уже поездка у нас в зону проведения спецоперации. Не будем останавливаться до окончательной победы! С верой в наше правое дело и в Господа Бога мы будем продолжать это делать! Всем спасибо!", –сказал Олег Лавричев.

Глава народного движения "Нижегородское ополчение-2022" благодарит спонсоров и участников формирования очередного гуманитарного конвоя: депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия Балашова, заместителя председателя Земского Собрания Городецкого муниципального округа Сейрана Искендерова, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Владимира Аношкина, Сергея Пляскина и Татьяну Скоробогатову, руководителя аппарата Думы Антона Казакова, депутатский корпус городской Думы города Сарова, главу администрации Приокского района Михаила Шатилова, генерального директора АПЗ им.П.И.Пландина Андрея Капустина, генерального директор ПАО НПП "ТЕМП-АВИА" Юрия Исаева и его заместителя Сергея Харитонова, директора ННИИС имени Ю.Е.Седакова Андрея Седакова, генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, генерального директора компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Сергея Комиссарова, главу компании "Сильва" Гарика Календжяна, директора Нижегородского торгового союза Сергея Михайлина, руководителя агентства "Выбор-недвижимость" Александра Жилевского, предпринимателей Александра Кочкурова, Ирину Алушкину, Игоря Митряева, Алексея Маковея, Олега Бабушкина, Ирину Кудрявцеву, Евгения Осокина, Татьяну Бобкову, члена бюро исполкома Федерации фехтования России Александра Чернышева, Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей "Развитие", а также преподавателя кафедры ОВ и ЛП Военного учебного центра при ННГУ имени Н.И.Лобачевского, советника председателя городской Думы по военно-патриотическому воспитанию, майора Антона Береста, главного врача больницы №29 Юлию Гаревскую, председателя Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло и семью Кондратьевых.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, ранее предложивший сделать площадь Маршала Жукова традиционным местом для отправки гуманитарных грузов, в свою очередь, также поблагодарил всех собравшихся за участие в формировании очередной партии гуманитарного груза.

"Мы делаем с вами большое общее дело. Победа будет за нами!", - сказал он.

Ранее "Нижегородское ополчение - 2022" отправило ещё около 30 тонн гуманитарного груза в зону СВО из Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Олег Лавричев СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph