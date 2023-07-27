Олег Лавричев вместе с "Нижегородским ополчением - 2022" отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Из Нижнего Новгорода в зону проведения специальной военной операции 3 августа отправилась еще одна партия гуманитарного груза, собранного активистами народного движения "Нижегородское ополчение-2022" и неравнодушными нижегородцами. Сопроводит груз председатель городской Думы Нижнего Новгорода, глава движения Олег Лавричев.

На площади Маршала Жукова Приокского района машины с гуманитарной помощью для мобилизованных граждан и военнослужащих Министерства обороны РФ благословил настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затёкин).

На подготовку гумконвоя было направлено 7 млн 239 тыс рублей, собранных общими усилиями промышленников, предпринимателей, депутатов, общественников и волонтеров из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова.

В составе груза весом около 30 тонн – продукты питания, вода, экипировка и обмундирование, строительные материалы, два автомобиля – "УАЗ" (буханка) и "ГАЗель", автомобильные шины, комплекты элементов динамической защиты танков, инструменты, колесные эвакуационные носилки, медикаменты, медицинские изделия и шовный материал, постельные принадлежности, предметы гигиены и быта.

Гуманитарная помощь в размере 2 тонн была собрана в Сормовском районе волонтерами "Молодой гвардии "Единой России" при поддержке сенатора РФ Александра Вайнберга. Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Станкевич оказал финансовую помощь, которая была направлена на ремонт автокрана.

"Нашего полку прибывает. У людей есть желание в этом непосредственно участвовать. 16-я по счету уже поездка у нас в зону проведения спецоперации. Не будем останавливаться до окончательной победы! С верой в наше правое дело и в Господа Бога мы будем продолжать это делать! Всем спасибо!", –сказал Олег Лавричев.

Глава народного движения "Нижегородское ополчение-2022" благодарит спонсоров и участников формирования очередного гуманитарного конвоя: депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия Балашова, заместителя председателя Земского Собрания Городецкого муниципального округа Сейрана Искендерова, депутатов городской Думы Нижнего Новгорода Владимира Аношкина, Сергея Пляскина и Татьяну Скоробогатову, руководителя аппарата Думы Антона Казакова, депутатский корпус городской Думы города Сарова, главу администрации Приокского района Михаила Шатилова, генерального директора АПЗ им.П.И.Пландина Андрея Капустина, генерального директор ПАО НПП "ТЕМП-АВИА" Юрия Исаева и его заместителя Сергея Харитонова, директора ННИИС имени Ю.Е.Седакова Андрея Седакова, генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, генерального директора компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Сергея Комиссарова, главу компании "Сильва" Гарика Календжяна, директора Нижегородского торгового союза Сергея Михайлина, руководителя агентства "Выбор-недвижимость" Александра Жилевского, предпринимателей Александра Кочкурова, Ирину Алушкину, Игоря Митряева, Алексея Маковея, Олега Бабушкина, Ирину Кудрявцеву, Евгения Осокина, Татьяну Бобкову, члена бюро исполкома Федерации фехтования России Александра Чернышева, Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей "Развитие", а также преподавателя кафедры ОВ и ЛП Военного учебного центра при ННГУ имени Н.И.Лобачевского, советника председателя городской Думы по военно-патриотическому воспитанию, майора Антона Береста, главного врача больницы №29 Юлию Гаревскую, председателя Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло и семью Кондратьевых.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, ранее предложивший сделать площадь Маршала Жукова традиционным местом для отправки гуманитарных грузов, в свою очередь, также поблагодарил всех собравшихся за участие в формировании очередной партии гуманитарного груза.

"Мы делаем с вами большое общее дело. Победа будет за нами!", - сказал он.

Ранее "Нижегородское ополчение - 2022" отправило ещё около 30 тонн гуманитарного груза в зону СВО из Нижнего Новгорода.