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Общество

Два моста у детской больницы "Айболит" начали ремонтировать после обращений к главе Нижнего Новгорода

03 августа 2023 17:50  [39] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восстановление двух автодорожных мостов в Московском районе, ведущих к детской городской клинической больнице №27 "Айболит" началось после обращений жителей к главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

Оба сооружения находились в неудовлетворительном состоянии уже долгое время, фактически, на них будет выполнен капитальный ремонт.

"По пути в медучреждение надо перейти один из двух мостов через реку Левинку. Дыры, ржавчина, старые тротуары – такими они были. Там проводился локальный ямочный ремонт, но существенно это картину не поменяло. Сейчас работы уже идут. Подрядчик заасфальтирует тротуары, восстановит бетонные плиты. Где необходимо – отремонтирует перила. Как закончит с первым мостом, перейдёт на второй. Поставил задачу работы не затягивать, должны управиться к началу осени", - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, рядом с больницей находится ещё и зоопарк, что только добавляет востребованности этому месту.
 
Как сообщалось ранее, мэр Юрий Шалабаев дал поручение главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев. По словам главы города, в социальных сетях приходят сообщения с просьбами убрать стихийные свалки, отремонтировать детские площадки, привести в порядок газоны, закрыть коммунальные люки и другие. "Очень важно держать прямую связь с нижегородцами и своевременно реагировать на сигналы от жителей. Главы районов должны "держать руку на пульсе" и оперативно решать вопросы, некоторые из них, например, касающиеся открытых люков, - это вопросы безопасности, требующие срочного решения", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Московский район Ремонтные работы
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