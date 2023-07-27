Участок дороги в Шахунском районе до Вахтана отремонтируют до конца сентября по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Шахунья – Верховское – Вахтан протяженностью в 13 км отремонтируют по нацпроекту БКД до конца сентября.

По информации Главного управления автомобильных дорог региона, готовность объекта сейчас оценена в 40%. Всего в Шахунском районе в 2023 году запланировано к ремонту порядка 21 км автодорог на общую сумму в 235 млн рублей.

В ГУАД также отметили, что ранее жители Вахтана и других населенных пунктов Шахунского района обращались к губернатору Глебу Никитину с просьбой о ремонте данной дороги. По ней жители добираются в райцентр, также здесь курсируют школьные автобусы.

Общая протяженность трассы от Шахуньи до Вахтана составляет 62 км. С 2019 года дорогу приводят поэтапно в нормативное состояние, напомнили в ГУАД.

По просьбам местных жителей при ремонте дороги подрядчик удлинил съезды для увеличения комфорта и безопасности автомобилистов.

Кроме того, участок этой же дороги, проходящий по улице Тургенева в Шахунье, уже отремонтирован и принят госкомиссией.

Ранее сообщалось, что ремонт на проспекте Ленина в Дзержинске стартовал по нацпроекту БКД.