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Общество

Глеб Никитин: "Наши железные дороги по праву могут считаться одними из лучших в мире в плане безопасности и эффективности"

06 августа 2023 09:10  [85] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем железнодорожника.

"Дорогие железнодорожники! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Невозможно переоценить значение вашей работы. От нее зависит транспортное единство страны, связность регионов. Все мы пользуемся поездами как пассажиры. И с уверенностью можно сказать, что наши железные дороги по праву могут считаться одними из лучших в мире в плане безопасности и эффективности. Точность, надежность, комфорт – всё это результат именно вашего труда", - говорится в тексте поздравления.

"Огромное значение для развития России имеют и грузовые перевозки. Железные дороги можно сравнить с кровеносной системой. Нормально работает она – здоровым чувствует себя и весь организм. Вам с достоинством удается преодолевать все внешние вызовы, обеспечивать работоспособность огромного количества отраслей, зависимых от транспортных перевозок.

Вас отличает как верность традициям, так и стремление постоянно делать что-то новое, двигаться вперед. Пусть выбранный путь в профессии приносит только радость! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Железная дорога Праздники
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