Технопарк "Кванториум" будет построен на Детской железной дороге Нижнего Новгорода в 2025 году

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Начальник Горьковской железной дороги в ходе пресс-конференции, посвящённой Дню железнодорожника, рассказал деятельности Детской железной дороги.
В учебном году 2022/2023 на ДЖД Нижнего Новгорода занималось более 1800 юных железнодорожников. Предполагается, что 60% из них поступят в профильные железнодорожные вузы и техникумы.
В рамках инвестиционного проекта РЖД "Развитие материально-технической базы детских железных дорог" на станции Родина Детской железной дороги Нижнего Новгорода будет построен технопарк "Кванториум".
В трёхэтажном здании будут оборудованы помещения для занятий, лабораторий и спортивный зал.
Сейчас ведётся разработка проекта технопарка. Планируется, что здание будет построено к концу 2025 года.
Напомним, в 2022 году Детская железная дорога Нижнего Новгорода перевезла более 15 тысяч пассажиров.
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