Технопарк "Кванториум" будет построен на Детской железной дороге Нижнего Новгорода в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник Горьковской железной дороги в ходе пресс-конференции, посвящённой Дню железнодорожника, рассказал деятельности Детской железной дороги.

В учебном году 2022/2023 на ДЖД Нижнего Новгорода занималось более 1800 юных железнодорожников. Предполагается, что 60% из них поступят в профильные железнодорожные вузы и техникумы.

В рамках инвестиционного проекта РЖД "Развитие материально-технической базы детских железных дорог" на станции Родина Детской железной дороги Нижнего Новгорода будет построен технопарк "Кванториум".

В трёхэтажном здании будут оборудованы помещения для занятий, лабораторий и спортивный зал.

Сейчас ведётся разработка проекта технопарка. Планируется, что здание будет построено к концу 2025 года.

Напомним, в 2022 году Детская железная дорога Нижнего Новгорода перевезла более 15 тысяч пассажиров.