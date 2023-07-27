Владимир Беспалов: "После ремонта коммуникаций благоустройство и дороги должны восстанавливаться быстро и качественно" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось совещание по подготовке законодательных предложений и рекомендаций по обеспечению безопасности нижегородцев при проведении земляных работ, а также своевременного и качественного восстановления благоустройства по завершении ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

Провел совещание председатель комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Инициатором обсуждения стали депутаты Законодательного Собрания и администрация Нижнего Новгорода, которыми выявляются неприемлемые ситуации, а именно: когда при проведении земляных работ не соблюдаются требования безопасности, когда земляные работы проводятся без ордера, когда открытые котлованы стоят месяцами, когда не проводится качественное восстановление асфальтового покрытия или газонов.

Как было отмечено в ходе совещания, в результате изменений в федеральном законодательстве, у контролирующих органов не всегда есть возможность оперативно согласовать проведение контрольных мероприятий, чтобы проверить, какие были предусмотрены меры безопасности, и при необходимости привлечь нарушителей к административной ответственности.

"Одно из распространенных нарушений – проведение земельных работ без установки ограждений и других необходимых мер, исключающих падение людей или техники в выкопанную яму. В рамках совещания мы определили ряд направлений для дальнейшей работы. В первую очередь, необходимо изучить договоры подряда, заключаемые ресурсоснабжающими организациями с исполнителями работ, проанализировать установленные в них условия и штрафные санкции за нарушения. Также будем обсуждать предложения юридической службы администрации Нижнего Новгорода по изменению регионального законодательства в этой сфере. Кроме того, важно совершенствовать механизмы муниципального контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций, проводить мероприятия по профилактике нарушений, чтобы подрядчики не проводили работы без оформления разрешений и соблюдали требования безопасности. Мы и дальше будем взаимодействовать с администрацией, административно-технической инспекций и другими службами, чтобы решить этот вопрос. Главная цель, чтобы нижегородцы не подвергались опасности, а благоустройство и дороги после ремонта коммуникаций восстанавливались быстро и качественно", - рассказал Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество услуг жителям Нижегородской области.