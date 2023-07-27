Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Кинопоказы под открытым небом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 12:22  [9] Татьяна Скоробогатова: "Люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь"
04 августа 2023 12:05  [44] Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
04 августа 2023 11:56  [64] Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок
04 августа 2023 11:44  [80] Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью
04 августа 2023 11:38  [82] Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения"
04 августа 2023 11:20  [86] Владимир Беспалов: "После ремонта коммуникаций благоустройство и дороги должны восстанавливаться быстро и качественно"
04 августа 2023 11:12  [93] Технопарк "Кванториум" будет построен на Детской железной дороге Нижнего Новгорода в 2025 году
04 августа 2023 11:06  [99] Нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей
04 августа 2023 11:02  [107] Канавинский мост и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде 5 августа из-за фестиваля спорта IRONSTAR
04 августа 2023 10:46  [119] Качество воды на восьми пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме
Общество

Владимир Беспалов: "После ремонта коммуникаций благоустройство и дороги должны восстанавливаться быстро и качественно"

04 августа 2023 11:20  [86] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось совещание по подготовке законодательных предложений и рекомендаций по обеспечению безопасности нижегородцев при проведении земляных работ, а также своевременного и качественного восстановления благоустройства по завершении ремонтных работ на инженерных коммуникациях.

Провел совещание председатель комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Инициатором обсуждения стали депутаты Законодательного Собрания и администрация Нижнего Новгорода, которыми выявляются неприемлемые ситуации, а именно: когда при проведении земляных работ не соблюдаются требования безопасности, когда земляные работы проводятся без ордера, когда открытые котлованы стоят месяцами, когда не проводится качественное восстановление асфальтового покрытия или газонов.

Как было отмечено в ходе совещания, в результате изменений в федеральном законодательстве, у контролирующих органов не всегда есть возможность оперативно согласовать проведение контрольных мероприятий, чтобы проверить, какие были предусмотрены меры безопасности, и при необходимости привлечь нарушителей к административной ответственности.

"Одно из распространенных нарушений – проведение земельных работ без установки ограждений и других необходимых мер, исключающих падение людей или техники в выкопанную яму. В рамках совещания мы определили ряд направлений для дальнейшей работы. В первую очередь, необходимо изучить договоры подряда, заключаемые ресурсоснабжающими организациями с исполнителями работ, проанализировать установленные в них условия и штрафные санкции за нарушения. Также будем обсуждать предложения юридической службы администрации Нижнего Новгорода по изменению регионального законодательства в этой сфере. Кроме того, важно совершенствовать механизмы муниципального контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций, проводить мероприятия по профилактике нарушений, чтобы подрядчики не проводили работы без оформления разрешений и соблюдали требования безопасности. Мы и дальше будем взаимодействовать с администрацией, административно-технической инспекций и другими службами, чтобы решить этот вопрос. Главная цель, чтобы нижегородцы не подвергались опасности, а благоустройство и дороги после ремонта коммуникаций восстанавливались быстро и качественно", - рассказал Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество услуг жителям Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph