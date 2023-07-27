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Общество

Татьяна Скоробогатова: "Люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь"

04 августа 2023 12:22  [114] Общество
Татьяна Скоробогатова

Татьяна Скоробогатова

В Ленинском районе Нижнего Новгорода состоялась территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Обсуждение проходило по трём направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от избирательного округа №9 Татьяна Скоробогатова рассказала, какие темы волнуют жителей района.

"Стратегия развития Нижегородской области – это не пустые слова, а конкретный план действий, по которому мы будем жить в ближайшие годы. И очень важно, что документ пишется не в кабинете, а инициативы идут именно от людей", - отметила она.

"Конечно, все мы, работая на своих округах, знаем, на какие проблемы нужно обратить внимание, какие направления нужно развивать. Но люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь. И сегодня есть возможность об этом заявить", - подчеркнула депутат.

"Получилась интересная дискуссия с жителями Ленинского района. В этом году началась большая работа по приведению в порядок реки Борзовки, и жители просят обязательно её продолжить. Говорили о капитальном ремонте школ и о строительстве пристроев, о благоустройстве – особенно людей волнует Заречный бульвар и берег Оки; о строительстве новых спортивных объектов, в том числе ледовых. Идей много, теперь будем работать над их реализацией" - подчеркнула Татьяна Скоробогатова.

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Теги:
Гордума Ленинский район Стратегия развития
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