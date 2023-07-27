Правительство Мордовии официально утвердило штрафы за пропаганду абортов

Правительство Мордовии приняло закон о запрете склонения женщин к абортам. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, штрафы за пропаганду абортов составят от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.
Как указывается в документе, склонением к прерыванию беременности признали принуждение, уговоры, предложение, подкуп, а также обман или выдвижение требований. Из действия закона исключили медицинские показания к аборту.
"Никто не вправе посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребёнка", — подчеркнули в правительстве республики.
В Госсобрании Мордовии пояснили, почему принято решение ввести такой закон: прежде всего, аборты оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье. Ещё одним фактором стал низкий рост рождаемости в республике.
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