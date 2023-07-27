Нижегородцы получают первые подарки в рамках акции "Собери ребенка в школу" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Нижегородцы получают первые подарки в рамках акции "Собери ребенка в школу" партии "Единая Россия". А подключаются к ней для оказания помощи депутаты всех уровней.

Так, сегодня в Штабе общественной поддержки "Единой России" депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич передал детям-школьникам из многодетных семей, а также детям участников СВО канцелярские принадлежности и рюкзаки.

Помимо этого они затронули вопросы, связанные непосредственно с подготовкой к школе, и обсудили те ситуации, в которых семьям нужна поддержка.

"Сложные времена, как известно, рождают сильных людей. Супругам и детям участников боевых действий сегодня психологически непросто. Тревожное переживание за судьбу близкого сердцу человека сопровождает их ежедневно. Уделить внимание родственникам бойцов, выслушать их, разделить заботы, по возможности деятельно помочь – объяснимое и естественное желание для меня и моих коллег, депутатов Государственной Думы. Акция "Собери ребенка в школу" уже имеет историю, проводится не первый год. Судя по реакции детей и родителей, "Единая Россия" нашла добрый и правильный формат. Будем продолжать. С супругами участников СВО обменялись контактами. Обеспечим сопровождение и поддержку в любых жизненных ситуациях, требующих вмешательства из вне. Только вместе и только так", - пояснил Юрий Станкевич.

"Приятно, что нам помогают подготовить детей к школе. Моя дочь очень творческая, любит рисовать и рисует очень много. Красок и карандашей хватает ненадолго. Художественный набор, который нам сегодня подарили в дополнение к школьному рюкзаку, поможет ей реализовать свой потенциал", - отметила одна из мам Екатерина Сергеевна.

Напомним, что в преддверии нового учебного года в Нижегородской области стартовала традиционная акция "Собери ребенка в школу" партии "Единая Россия". Она проходит во всех районах и городских округах региона. В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов. Пункты приема школьных принадлежностей открыты на площадках местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь.