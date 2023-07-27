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Общество

Реверсивное движение введут на М-7 возле деревни Ветчак с 7 по 11 августа

04 августа 2023 13:48  [39] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральной трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе на следующей неделе будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем будут введены транспортные ограничения. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, на мосту через реку Кудьма на 447-м км автодороги возле деревни Ветчак запланированы гарантийные ремонтные работы.

Как рассказали в ведомстве, будет полностью заменён деформационный шов и восстановлено покрытие в пришовной зоне.

Предыдущий плановый ремонт здесь проводился в 2018 году. Тогда в качестве эксперимента было установлено три инновационных импортных конструктивных элемента, но их надёжность и ремонтопригодность в существующих условиях не оправдали ожиданий.

Подрядная организация установит деформационный шов отечественного производства с улучшенными характеристиками.

На период проведения работ движение по сооружению будет организовано в реверсивном режиме с 12:00 понедельника 7 августа до 12:00 пятницы 11 августа. Максимальная скорость на участке - 40 км/ч.

Интервал будет движения потоков будет регулироваться в соответствии с дорожной обстановкой, автомобили экстренных служб будут иметь приоритет.

Напомним, что в Кстовском районе идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. 

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Теги:
Дороги Кстовский район М-7
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