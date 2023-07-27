Евгений Люлин: "Разработки нижегородского ученого Гапонова-Грехова до сих пор используются во всем мире" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии памятника академику АН СССР, основателю института прикладной физики РАН, герою социалистического труда Андрею Викторовичу Гапонову-Грехову. Церемония прошла на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

В 29 лет Андрей Гапонов-Грехов защитил выдающуюся кандидатскую диссертацию и сразу получил учёную степень доктора физико-математических наук. В 38 лет стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 42 года –академиком.

Одним из главных научных достижений Андрея Викторовича является создание уникальных приборов - гиротро́нов. Его технология до сих пор осваивается учеными из разных стран. Прибор играет ключевую роль в международном проекте ИТЭР(ITER). В задачи проекта входит использование свободной ядерной энергии в мировых масштабах. Если проект будет успешно завершен, то в мире появится "чистая" и дешевая энергия.

"Андрей Викторович являлся не только ученым, но и выдающимся организатором научной работы. Он говорил, что для него главным достижением было создание института прикладной физики. Запомнил его слова на всю жизнь, что наука имеет естественную логику развития – любые научные открытия рано или поздно будут достигнуты. Создать первоклассный коллектив, собрать вокруг себя талантливых, гениальных людей сможет далеко не каждый ученый. Радуется душа, что сегодня наш коллектив ИПФ РАН продолжает добиваться всё новых и новых успехов. И эти успехи, работа на годы вперёд были заложены Андреем Викторовичем", - сказал академик, научный руководитель ИПФ им. А.В. Гапонова-Грехова РАН Александр Литвак.

"Сегодня мы открыли памятник великому человеку. Вклад Андрея Викторовича Гапонова-Грехова в науку справедливо сравнивать со вкладом великих физиков 20-го века, таких как Курчатов, Сахаров, Ландау, Капица. Я знал его лично и видел, как он буквально притягивает к себе людей. Думаю, самой главной и дорогой наградой для него как для исследователя был тот факт, что основанный им институт развивается, что его дело продолжают единомышленники и ученики. Имя Андрея Викторовича Гапонова-Грехова вписано золотыми буквами в историю отечественной науки и, конечно, в историю Нижегородской области, чем мы очень гордимся! К сожалению, люди смертны. Но после человека всегда остаются его дела, его идеи, его ученики. Уверен, что дело Андрея Викторовича Гапонова-Грехова в надежных руках, оно живо, его продолжают новые поколения исследователей", - отметил Евгений Люлин.