X областной фестиваль декоративно-прикладного искусства "Магия дерева" пройдет 5 августа в Урене Культура и отдых

Х областной фестиваль декоративно-прикладного искусства "Магия дерева" состоится 5 августа в Урене Нижегородской области.

Участие в мероприятии примут около 40 мастеров из Уренского, Краснобаковского, Балахнинского муниципальных округов, Семеновского и Чкаловского городских округов, Павловского, Варнавинского, Вознесенского и Ветлужского муниципальных районов, а также из Нижнего Новгорода.

Народные умельцы представят изделия, выполненные в различных техниках художественной обработки древесины: это объемная и плоскорельефная резьба, роспись по дереву, бондарные изделия, лозоплетение, изделия из бересты и мочала.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Нижегородской области и регионального управления культурно-образовательными проектами, а также администрации Уренского муниципального округа и Уренского Дома ремесел.

Праздник начнется на центральной аллее парка Борок в 11.00 с приветствия участников фестиваля и концертных номеров. В 11.30 начнется официальная часть с участием почетных гостей фестиваля. С 11.55 снова будет работать концертная площадка, где выступят лучшие коллективы и солисты сельских домов культуры. В 14.00 состоится награждение победителей фестиваля.

На фестивале будет работать ярмарка изделий мастеров Уренского Дома ремесел. Также для гостей организуют мастер-классы, где умельцы покажут основы резьбы по дереву, бондарного мастерства, лозоплетения, лепки из глины, научат делать мочальную куклу и расписывать матрешки. Для детей откроют зону традиционных настольных игр.

Напомним, что в этом году фестиваль декоративно-прикладного искусства "Магия дерева" проходит в рамках программы празднования 50-летия Уреня.