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Общество

Разрушения на набережной Чкаловска восстановят под контролем депутатов фракции "Единая Россия" в ЗСНО

04 августа 2023 15:54  [99] Общество
Фото: nnov.er.ru

Фото: nnov.er.ru

Решение проблемы с некачественным благоустройством набережной в Чкаловске находится в зоне особого внимания администрации городского округа и депутатского корпуса нижегородского Заксобрания. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев.

"30 июля в результате сильных ливней произошло размывание береговой линии и деформация плит берегоукрепления в районе волнозащитной дамбы и причальной стенки, которую сдали в середине июня. Конечно, это недопустимо!!! Не успели люди порадоваться новому общественному пространству и, как правильно многие подметили, что все благоустройство просто-напросто смыло с первыми сильными дождями! А впереди дождливая осень и холодная зима!", - написал он в соцсетях.

Напомним, в социальных сетях и СМИ появилась информация и фотографии о разрушениях на благоустроенной территории пристани в городе Чкаловске.

Как отметил Александр Тимофеев, он и его коллега - депутат ЗСНО Владимир Беспалов находится в ежедневном контакте с главой Чкаловского округа Александром Кудряшовым. По словам парламентария, есть также вопросы к компании "Квелти", планируется тщательный разбор ситуации с привлечением компетентных органов. 

В администрации городского округа город Чкаловск в рамках выездного совещания 31 июля было произведено обследование и приняты решения для устранения последствий и предотвращения повторных ситуаций.

В первую очередь были проведены работы по заполнению образовавшихся пустот под плитами берегоукрепления, а также их выравнивание. Также выполнена планировка размытой территории.В ближайшее время будут разработаны решения по устройству водоотводящих лотков с благоустроенной территории пристани. Работы по их монтажу будут произведены во второй половине августа. Кроме того, будет выполнено устройство искусственной неровности на дороге пер. Пушкина (в районе шлагбаума), которая будет выполнять функцию удержания водных потоков от осадков. Во избежание травм населения, часть забора демонтирована, после восстановительные работ и благоустройства будет установлен на прежнее место.

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Теги:
Единая Россия Чкаловский г.о.
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