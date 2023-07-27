Бесплатная правовая консультация для пенсионеров пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа Общество

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Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории пройдет в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие пройдет 30 августа в 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

В роли консультантов выступят специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона.

Предварительно записаться на консультацию можно, обратившись лично в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекращается за пять рабочих дней до даты ее проведения.