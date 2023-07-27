Пятилетний мальчик погиб после падения с восьмого этажа в Ленинском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Пятилетний мальчик погиб после падения с восьмого этажа в Ленинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, мальчик выпал из окна балкона квартиры в доме на улице Даргомыжского.

В момент происшествия мать ребенка ребенка вышла в магазин, а в квартире находился только 13-летний брат. На балконе погибший мальчик залез на находившиеся там вещи и, оказавшись на уровне окна, выпал на улице.

Отмечается, что семья не состоит на профилактических учетах.

Установлено, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).